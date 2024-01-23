櫃買中心：去年上櫃ETF日均值51.76億成長4.5倍 債券ETF市值近2兆

櫃買中心指出，112 年度上櫃 ETF 交易日均值高達 51.76 億元，較 111 年度的 9.27 億元，成長超過 4.5 倍。其中債券 ETF 買氣受到債市交易熱絡影響，更是明顯成長，112 年底債券 ETF 市場規模達 1 兆 9,979 億元，全年度總成交金額 1 兆 2,120 億元，全年累計交易人次更一舉突破了 130 萬人，較 111 年度成長了將近 8 倍。

櫃買中心總經理李愛玲表示，上櫃權證 112 年發行檔數為 16,365 檔，日均值達到 7.19 億元，分別較 111 年大幅成長 43.41% 及 32.17%，櫃買中心特別選出上櫃權證買賣金額、週轉率及業績成長表現優異的權證發行人與推廣上櫃權證績優的證券經紀商進行頒獎，公開表揚證券商對上櫃權證市場的支持與貢獻。

櫃買中心為推動上櫃權證、股票造市及 ETF 等業務，於 112 年舉辦了多項競賽獎勵活動，各獎項得主均已出爐。23 日舉辦聯合頒獎典禮，由李愛玲親自主持。

為了提升體質健全、獲利良好但流動性較低上櫃股票的交易動能，櫃買中心在 110 年 6 月底推出了上櫃股票造市者制度，制度實施 2 年多來，證券商持續踴躍參與，造市者所選取的造市標的持續增加，報價義務達成檔數接近 100%，對報價義務達成標的之流動性及投資人成交機會有相當的助益，櫃買中心特別針對 112 年參與上櫃股票造市業務表現優異的證券商進行頒獎，勉勵他們持續為櫃買市場創造交易動能。

櫃買中心這次也特別頒獎表揚了中國信託投信公司，表彰該公司對上櫃 ETF 市場的貢獻，尤其 112 年 5 月掛牌的中信上櫃 ESG 30 ETF(代號：00928)，是第一檔全上櫃股票的 ESG 概念 ETF，意義非凡。