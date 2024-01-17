台股連跌 櫃買中心：上櫃公司基本面穩健 投資人理性因應

針對近日外資於台股市場表現大逃殺的現象，櫃買中心表示，受到美元指數持續走強、美國聯準會仍維持高利率政策等諸多因素影響，增添國際金融市場之不確定性，導致近期櫃買指數波動較大。整體上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性看待近期股市行情變化。

櫃買中心表示，股價主要反映公司實際業績與未來展望，觀察上櫃股票 112 年前 3 季財報，近七成上櫃公司有獲利、282 家上櫃公司每股盈餘逾 2 元；此外，全體上櫃公司 112 年 11 月單月營收為 2,278 億元，較 10 月成長 108.11 億元，成長約 4.98%，112 年 12 月單月營收為 2,353 億元，較 11 月成長 75.81 億元，成長約 3.33%，且較去年同期 (111 年 12 月) 單月營收成長 109.46 億元，成長約 4.88%，整體上櫃公司 112 年第 4 季營收呈現逐月成長趨勢，顯示基本面仍相當穩健，且主計總處認為今年台灣經濟成長率可達 3.35%，亦預期今年國內經濟仍具動能。

櫃買中心建議投資人依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場之影響，確保上櫃公司資訊公開透明。