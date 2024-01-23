〈能源盤後〉美股帶動風險情緒 加上供應風險 油價收登1個月高點

國際油價周一 (19 日) 上漲，收登約 1 個月最高點，係因美股上漲提振了經濟和能源需求前景，同時全球供應持續面臨風險。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.78 美元或 2.4%，收每桶 75.19 美元，今日收盤到期。

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.51 美元或 2.1%，報每桶 74.76 美元，此為交易最活躍的 WTI 期貨。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.50 美元或 1.9%，報每桶 80.06 美元。

根據道瓊市場數據，近月 Brent 和 WTI 原油期貨均創 12 月 26 日以來最高收盤價。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 2.24 美元，為 11 月 29 日以來的最高收盤價。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.69 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 4%，收每百萬 Btu 2.42 美元。

市場驅動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，石油交易商「開始意識到，隨著股市屢創新高，不太可能出現經濟衰退，這點在供應面似乎趨緊之際，增加了需求預期。」

「如果經濟繼續增長，需求將超出預期，進入新的一年供應短缺程度就會更高。」Flynn 說。

他認為，紅海的緊張局勢以及中國與台灣之間的緊張局勢表明，石油供應的風險很高，「與此同時，嚴寒氣溫嚴重打擊北達科他州的石油產量，在至少本月剩餘時間內，產量下降。」他稱二月還可能再遭受另一場風暴的襲擊，而且惡劣的天氣會讓石油公司難以增加鑽機數量。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「積極的風險情緒」也有助於推動油價上漲，隨著科技股持續推漲美股，美股大盤正走向新的未知領域。

他表示，股市的正面風險情緒「有助於提振投資者對其他風險資產的興趣，包括原油。」

近月 WTI 原油期貨上周上漲 1%，而近月 Brent 原油則勉強上漲 0.3%。Sevens Report Research 分析師周一報告指出，上周油價上漲主要是由於北達科他州和美國北部其他地區的寒冷天氣導致生產中斷。

原油價格偶爾因中東事態發展而走高，但未能形成地緣政治風險溢價，WTI 交易價格仍較 9 月底創下的 2023 年高點低約 20 美元 / 桶。

摩根大通分析師最近期報告指出，根據其定價模型，儘管美國聯軍對葉門胡塞叛軍發動攻擊，但油價恐不會出現地緣政治溢價。「這可能反映出紅海航運中斷對全球石油的影響可能很小，而且很容易處理。石油運輸公司可以改道避開紅海南端狹窄的曼德海峽，但改道成本高昂，且會使航程延長約 8 至 9 天，增加燃料和保險成本，並使每桶 Brent 原油上漲約 2 美元。」

他們表示，海灣阿拉伯國家也廣泛依賴陸上管道，例如沙烏地阿拉伯可利用其東西向巨型管道，繞過海峽，將原油從波斯灣油田運輸到濱臨紅海的延布市 (Yanbu)。

美國方面，天然氣期貨價格連續第五個交易日下跌，且創 12 月 14 日以來的最低收盤價。

施耐德電機大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，由於美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 預計，自本周到 2 月初，美國本土氣溫將回升至高於平均的水準，天然氣供暖需求「預計本周將迅速逆轉走低」。