〈能源盤後〉油價劇烈區間波動 本周勉力收高

國際油價周五 (19 日) 下跌，令本周漲幅收窄，係因交易商評估供應成長、需求前景、美國因應氣候的生產難題，以及中東持續緊繃的局勢。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 67 美分或 0.9%，收每桶 73.41 美元，本周上漲 1%。

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 70 美分或近 1%，報每桶 73.25 美元，此為交易最活躍的 WTI 期貨。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 54 美分或 0.7%，報每桶 78.56 美元，本周上漲 0.3%。

2 月交割的汽油期貨價格下跌近 1%，收每加侖 2.16 美元，本周上漲 2%。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 2.66 美元，本周下跌 0.3%。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.6%，收每百萬 Btu 2.52 美元，本周下跌 24%。

市場驅動力

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，石油一直疲軟，因為「一連串地緣政治事件卻對實際供應沒有影響，且經濟似乎更疲軟，包括最新公布的房屋銷售報告。」

加拿大皇家銀行資本市場大宗商品分析師 Michael Tran 報告中表示：「開年以來，油價仍在區間範圍內猛烈波動。這句話聽起來有些矛盾，但考量到在供應仍相當充足的市場中，地緣政治風險不斷升級，敏銳的市場觀察者開年以來變得麻木，或一定程度懶得分析了。」

本周巴基斯坦和伊朗進行軍事攻擊，美軍也對伊朗支持的胡塞武裝份子再次發動攻擊，因為這些武裝份子持續以用飛彈和無人機襲擊紅海船隻，導致航運中斷、油輪改道，但這仍未減少來自中東的原油流量。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，美國因惡劣天氣和極冷氣溫，北達科他州和其他北部地區的石油生產中斷，導致本周油價上漲。

他指出，石油鑽井平台閒置後若要重啟，並非只是按下開關那麼簡單，如果油井超過數日處於離線狀態，供應就會緊繃。然而，石油市場基本面「目前略微有利於空頭」。 市場普遍預計 OPEC+ 的減產幅度不會超過當前水準，而最新經濟數據顯示，海外經濟增長明顯放緩，幾乎沒談論「全球央行將降息所帶來的支撐力」的聲浪。

與此同時，天然氣期貨價格在經歷連 2 周上漲後，本周跌逾 20%。

摩根大通策略師周五報告寫道，上周美國天然氣需求年增 30%，主要來自住宅和商業需求、電力消耗和工業需求，但美國天然氣期貨供應量也較 5 年均值高出 11%。