〈能源盤後〉利比亞油田恢復生產 油價自近1個月高點回落

由於利比亞最大油田近期恢復生產，國際油價周二 (23 日) 下跌，自前一日收盤登上的近 1 個月高點回落。

交易員繼續關注中東持續的緊張局勢以及美國北達科他州 (North Dakota) 因天氣相關問題導致的石油生產中斷。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 39 美分或 0.5%，報每桶 74.37 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 51 美分或 0.6%，報每桶 79.55 美元。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 2.21 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 2.69 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.3%，收每百萬 Btu 2.45 美元。

市場驅動力

周二油價收低，回吐了周一的部分漲幅。XS.com 市場分析師 Rania Gule 表示，價格回落係因紅海局勢沒有新的發展，以及利比亞最大油田恢復生產。

利比亞最大油田 Sharara 在因抗議活動而關閉兩周後，解除了不可抗力，恢復高達 30 萬桶 / 日的生產工作。

近月 Brent 和 WTI 原油期貨周一均創 12 月 26 日以來最高收盤價，德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 指出，周一油價獲提振不只因中東持續緊張局勢對供應構成威脅，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯波羅的海港口 (俄國石油出口港) 的行動也引起擔憂。

他指出，美國北達科他州的石油產量因氣溫嚴寒而減少，恐需數周才能完全恢復，上周產量損失高達 70 萬桶 / 日。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「基本面上來說，以哈戰爭爆發後，幾個月來供應面臨的威脅一直在加劇，但因市場對需求減弱的擔憂，使得第四季大部分時間油價一直維持在 2023 年交易區間低端附近。」

他稱石油市場動態上周起發生變化，因上周稍晚寒冷的天氣導致「北達科他州大部分石油生產中斷，加上烏克蘭無人機明顯襲擊了俄羅斯燃料出口，導致該設施本周起暫停運營，這些消息讓基本面傾斜，短期內有利於多頭。」

美國能源資訊局 (EIA) 周三將發布石油供應數據。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國商業原油供應量將減少 300 萬桶至 4.27 億桶，為近 3 個月來最低供應量。

另外，他們也預期上周美國汽油庫存將增加 100 萬桶，而餾分油庫存將小幅下降 8.1 萬桶。