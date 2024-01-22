埃克森美孚控告激進股東 阻止在股東大會提出氣候議程

埃克森美孚 (XOM-US) 對美國和荷蘭激進股東提起訴訟，以阻止他們在這家石油巨頭的年度股東大會上提交氣候提案。

這對這家美國石油巨頭來說是第一次，也是企業與環保人士激烈鬥爭的最新一步。

該訴狀於周日 (21 日) 向美國德州北區地方法院提出，針對總部位於麻州的投資公司 Arjuna Capital 和總部位於阿姆斯特丹的激進投資團體 Follow This。

埃克森美孚若勝訴，可能會對未來的股東請願書產生令人不寒而慄的影響。

美國證券交易委員會 (SEC) 在過去兩季監督越來越多環境和社會股東提案。

埃克森美孚在聲明中表示，「以股東會提案來看，允許提案者以大量提案干擾議程，不符合投資人利益。」

該公司補充指出，「我們只是要求法院適用 SEC 的書面代理規則，以阻止這種濫用行為並消除解決這些問題所需的大量資源。」

這家石油巨頭指責 Arjuna Capital 和 Follow This 受到「極端議程」的驅動，並聲稱它們都提交股東提案來破壞公司的業務。

埃克森美孚在提交的文件中表示，它需在 3 月 19 日之前獲得法院的裁定，因為它必須在 4 月 11 日之前提交委託書。這家總部位於休士頓的公司定 5 月 29 日舉行年度股東大會。