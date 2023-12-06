埃克森美孚提高年度專案支出及產出預測值

埃克森美孚 (XOM-US) 表示，到 2027 年，年度專案支出將增加至 220 至 270 億美元，大多延續現有的支出和生產目標。

該計畫沒有將 600 億美元收購先鋒自然資源公司的預期收益納入，這項交易預計將於明年完成。埃克森美孚已收到美國聯邦貿易委員會 (FTC) 兩次索取有關該交易資訊的請求。

埃克森美孚於 10 月以近 600 億美元的價格收購了先鋒公司，該交易將於 2024 年上半年完成，並表示到 2027 年將美國頁岩油產量增加 2 倍以上，達到每天 200 萬桶。

埃克森美孚的支出前景將使其能源轉型部門「低碳解決方案」的支出在 2022 年至 2027 年間從 170 億美元提高到 200 億美元。但更高的支出將需要政府的支持。

執行長伍茲 (Darren Woods) 在聲明中表示：「我們需要技術中立的持久政策支持、透明的碳定價和會計，最終需要客戶承諾支持增加投資。」

完成合併先鋒公司後，埃克森美孚每年將股票回購額從目前的 175 億美元增加到 2025 年的 200 億美元。

該公司股價在周三 (6 日) 盤前交易小幅上漲。該股周二 (5 日) 收盤下跌約 2% 至 100.44 美元。

該公司預計 2024 年日產量將從今年的 370 萬桶石油當量 (boepd) 增至 380 萬桶石油當量，因為這家美國最大的石油生產商看好二疊紀頁岩盆地和圭亞那的產量將有所增加。

明年新項目的支出將擴大到 230 至 250 億美元，2025 年至 2027 年的期間支出中位數為 245 億美元。

該公司表示，由於撤出俄羅斯，預計今年底產量將持平，為每天 370 萬桶。