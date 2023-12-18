〈焦點股〉卡位金融債ETF 00933B受益人數突破5.2萬

早在本月 FOMC 會議公告前，美國 10 年期公債殖利率不斷回落，加上預期升息循環見頂，市場早已提前反應，佈局於「投資級金融債」的國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 今 (18) 日持續獲投資人青睞，股價衝上 17 元之上，續寫掛牌以來新高，截至 12/15，受益人數已達 52035 人，單周大增 4508 人，增幅 9.48%。

隨著債市買氣爆棚，安全性更高的金融債獲投資人青睞，00933B 僅成立兩個月，基金規模即在 12/13 突破新台幣 200 億元大關，已發行在外受益權單位總數也達可募集額度上限，國泰投信官網公告自 12/15 起暫停受理 00933B 初級市場申購，並已遞出追加募集申請，一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易。

系出同門的國泰 20 年美債 (00687B-TW) 截至 12/15，總受益人數也來到 11 萬 3283 萬人，單周增加 10685 人，增幅 10.41%。

而可快速取得曝險、放大收益的美債正 2 ETF 如國泰 20 年美債正 2(00688L-TW)，交投同樣明顯升溫，近 5 日均量已來到近 4 萬張 (12/8-12/14)。國泰投信提醒，槓桿產品波動亦較大，宜做為短期操作工具，同時投資人也應善設停利停損價位。

國泰投信表示，Fed 政策立場正式由鷹轉鴿，帶動金融情勢趨寬鬆，而美國在經濟持續穩健擴張的環境下，有利台美股、債券延續多頭走勢，預期明年多數時間有機會呈現股債雙多。

國泰 10Y+ 金融債經理人鍾郁婕補充，截至 12/13，00933B 追蹤指數存續期間逾 12 年，平均到期殖利率 5.42%，現階段進場持有，除了能穩定領息外，更有望在降息循環啟動後賺取資本利得。此外，00933B 預計於明年 1 月底進行成立後的首次配息評價，期間預估將累積 3.5 個月的豐碩債息。

法人分析，國泰 10Y+ 金融債為債券市場上首檔月配息搭配收益平準金機制的產品，滿足投資人想穩定領息的需求，有望在追募籌碼釋出後，再掀起一波存債熱潮。