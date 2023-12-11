傳梅西百貨收到58億美元收購要約

知情人士透露，Arkhouse Management 和 Brigade Capital Management 已提出以 58 億美元收購梅西百貨公司 (Macy’s Inc.)(M-US)。

消息人士表示，這次收購對該零售商的估值為每股 21 美元。梅西百貨上周五 (8 日) 收盤價略高於每股 17 美元，自年初以來下跌約 17%。

消息人士指出，主要針對房地產投資的 Arkhouse 和資產管理公司 Brigade Capital 願意在盡職調查的基礎上提出更高的出價。該集團已對 這家百貨公司支付了溢價，而該百貨公司一直在努力跟上線上競爭對手的步伐。

梅西百貨已做出多項努力來吸引顧客重回其實體連鎖店。該公司 10 月宣布在商業大街開設 30 家新店，試圖擺脫傳統購物中心的影響。

雖然努力轉虧為盈，梅西百貨銷售額仍大幅下滑，年減 7%。

該零售商在最近一季業績超出華爾街預期後表達了樂觀態度。從數字來看，業績的改善主要是由梅西百貨公司旗下品牌如 Bloomingdale’s 和 Bluemercury 的銷售所推動的，而不是同名的梅西百貨連鎖百貨。

梅西百貨已成為收購目標，因為它正在努力應對銷售下滑的問題，並且競爭不僅來自在線新貴，還來自那些寧願直接向消費者銷售產品而不是經由百貨公司通路的品牌。Kohl"s 在 2022 年也面臨類似的收購要約，當時該公司收到多項收購要約，但表示這些收購要約低估了其業務的價值。

由於利率波動和高通膨給消費者的錢包帶來壓力，今年所有零售商都面臨阻力。然而，事實證明，線上購物領域的消費者支出特別有韌性。

在黑色星期五和網購星期一期間，網路消費者支出強勁，但在眾多零售商發布謹慎的第 4 季前景後，目前尚不清楚假日季的強勁程度。

《華爾街日報》最先報導了這項收購要約。