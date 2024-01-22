【量大強漲股整理】AI無疑是2024年的主流，概念股全面噴出後，有機會接棒的低位階股，該留意誰?

台股今日延續多頭氣勢，AI 相關概念股噴出，終場大漲 133.58 點，收在 17815.1 點，成交量 3956.46 億元，看一下三大法人: 外資買超 290.69 億元；自營商買超 19.45 億元；投信買超 10.73 億元；三大法人合計買超 320.8 億元。

美國科技股表現亮眼，AI 伺服器廠 (SMCI-US) 美超微，上修財測，激勵股價暴漲 36%，輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 再創新高，讓台股相關 AI 股走強，加上輝達執行長黃仁勳近日再度來台，激勵 AI 及 AI PC 類股表現；台股更在 AI 股的強攻之下，大漲百點，突破 17800 點，新台幣匯率也強勢走升，技術面日線出現三連紅走勢；外資連續兩日合計買超逾千億元，投信則是連 16 買，買超逾 430 億元；目前技術面籌碼面皆有利多方，(2330-TW) 台積電，上周四法說會釋出對未來半導體產業看法樂觀，預估今年美元營收年增率為 20％～25％，其中，AI、高速運算（HPC）成長將高於平均；加上寬量國際 (QIC) 策略長谷月涵表示:【台灣半導體供應鏈廠商 10 年後市值將成長 10 倍】，大大激勵市場多頭信心；聯準會釋出目前 3 月降息的機率不到 55%，美股上漲動力來自於對經濟展望的樂觀，市場不再侷限在降息與否，美股連續創高後，如今台股位階相對偏低，落後補漲的空間大；本周聚焦在美國科技股巨頭將陸續公布財報，包括微軟、特斯拉、英特爾等，美國科技巨頭的財報表現，將牽動未來的台股表現，輝達、超微大漲創新高，無疑預告 AI 股將是 2024 年的主流。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電，最高來到 633 元，終場收於平盤、(2454-TW) 聯發科，31 日舉辦法說會，預期今年首季營收有望雙位數成長，日 K 連 3 揚，攻克季線關；在市場看好 AI 及 AI PC 的可能需求升溫之下，(3231-TW) 緯創，盤中一度攻上漲停，收盤上漲 8.88％，成交量超過 26 萬張，居上市個股之冠；(2356-TW) 英業達，大漲逾 + 9%，成交量逼近 25 萬張，排名第二，(2362-TW) 藍天、(2353-TW) 宏碁，全面走強 ；而 AI 伺服器概念 (2382-TW) 廣達，再創 11 月以來新高價、(6669-TW) 緯穎，挾財報優勢，外資調高目標價直逼 3 字頭，剽悍攻漲停，改寫天價 2185 元，AI 概念股全面發動，我們更是早就預告在前面。

佳螢早就預告，選後接棒的主流股就在 AI 族群

公開點名 (2382-TW) 廣達、(2356-TW)) 英業達，雙雙創高!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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