瞄準年終獎金財 安泰銀推台幣1個月定存續期加碼送最高2%

時序進入年終獎金發放旺季，為滿足保守民眾理財需要，安泰銀行 (2849-TW) 今 (22) 日表示，即日起推出「祥龍獻利」新台幣 1 個月定存續期加碼送專案，至 3 月 29 日止，符合條件即可享有最高 2% 優惠利率；此外，安泰銀推出全新的海外債網路銀行及行動銀行 App 交易平台，提供客戶輕鬆投資海外債管道。

安泰銀說明，民眾臨櫃承做新資金新台幣 3 萬元起，且約定續存 5 次，即可享月月利率步步高昇最高 2.0% 優惠利率，每 ID 最高上限 800 萬元。

「祥龍獻利」專案更提供不方便臨櫃辦理的民眾參與，民眾只要在家，動動手指在網銀 / 行銀即可操作，且新資金門檻更降低到新台幣 1 萬元起，每 ID 最高上限 200 萬元，民眾可以把握為自己荷包增值的機會。

安泰銀理財產品部協理陳昱亨指出，美國聯準會預計今年啟動降息，而在降息前市場利率會維持一段時間的利率高原期，此時布局債券依照歷史統計資料顯示報酬率相當亮眼，尤其偏好固定收益的投資人，建議可適度挑選評級較高的債券。

陳昱亨表示，投資人不僅可固定領年化 4%-5% 的配息，且目前到期殖利率普遍都有 5% 以上水準，不論美國今年經濟是軟著陸或衰退，投資級債券相對可以提供給民眾固定配息，且一旦 Fed 啟動降息，還有機會賺取資本利得。

安泰銀推出海外債網路銀行及行動銀行 App 交易平台，且具有三大特色，首先，投資人可隨時隨地可透過網路銀行掌握債市動態，線上即可完成債券交易，讓繁忙的客戶群無需臨櫃，省去填寫文件的繁瑣。

其次，海外債線上交易讓高資產客戶能更靈活地投資債券，也降低了小資族投資債券的門檻，最低只要 1000 美元即可申購，無論資金大小，都可穩定領取債券配息，輕鬆積累財富。

第三，經濟實惠，截至今年 12 月 31 日前，透過網路銀行或行動銀行 App 申購海外債，全面享 4 折申購手續費折扣，另為嘉惠小資族群，特定小額債券更享零手續費優惠。