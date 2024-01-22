「未降息」！中國1年期、5年期LPR報價按兵不動

今年來首次貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，1 年期、5 年期 LPR 均維持不變。

中國人民銀行（央行）周一（22 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布 LPR 報價，5 年期 LPR 為 4.2%，1 年期 LPR 為 3.45%，均按兵不動。

滬指周一早盤跌 0.3%，深成指跌逾 1%，創業板指跌 1.13%。

LPR 利率一般由中期借貸便利（MLF）利率與銀行加點形成，由於本月 MLF 利率保持穩定，LPR 維持不變符合預期。

民生銀行首席經濟學家溫彬稍早表示，伴隨年初信貸投放和財政資金支出加快，經濟修復動能會進一步增強，短期內降息的緊迫性不高。同時，考慮到年初貸款重定價等因素影響，銀行息差仍面臨較大縮小壓力，自發驅動 MLF-LPR 降息的內在動力較弱。

後期央行是否有降準降息的可能性？溫彬指出：「降準降息仍在政策工具箱之中，預計首次時點大概率落在 3、4 月。」總量、結構及價格型工具將繼續協同發力，相機抉擇，提升效率。

華泰證券此前也曾說，即使央行 1 月未調降 MLF，未來仍有降息機會，但調整幅度非常有限。去年央行分別在 6 月和 8 月把 MLF 利率下調了 10 個基點和 15 個基點，其餘月份按兵不動。