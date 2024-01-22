南韓1月前20天年減1% 為全球經濟復甦敲響警鐘

南韓年初出口成長放緩，對今年全球貿易的復甦可能是個不祥的預兆。

南韓關稅廳 (海關) 周一 (22 日) 公布的初步核實數據顯示，南韓 1 月前 20 天出口額年減 1%，為 333.31 億美元。進口總量下降 18.2%，較上月同期 9.2% 的降幅進一步擴大，這段期間貿易逆差 26 億美元。

這段期間開工日數為 15.5 天，較去年同期少 0.5 天，按開工日數計算的日均出口額為年增 2.2%，前 20 天日均增速較 12 月全月日均成長約 14%。

在記憶體晶片價格回升以及對石化產品和顯示器等產品需求的帶動下，南韓出口在去年年底擺脫了長達一年的低迷，最近一段時間晶片出口成長了約 20%。

南韓國際貿易協會預測，如果目前趨勢持續下去，2024 年南韓出口可能成長 7.9%，進口成長 3.3%。

南韓是國際商業的主要參與者，其工業在全球供應鏈中發揮的作用，使其貿易數據成為全球消費者需求的領先指標。周一的數據顯示，在長期利率上升打壓市場情緒之後，經濟復甦略顯緩慢。

海關指出，南韓汽車出貨量比去年同期成長 2.6%，鋼鐵產品出貨量下降 7.4%，無線通訊設備銷量下降 24.2%，船舶出口成長 89.8%。

上個月，美國取代中國，成為南韓最大的出口目的地，這顯示隨著華盛頓和北京之間的政治緊張局勢重塑全球貿易，經濟關係可能會轉變。

根據海關數據，1 月前 20 天，中國重新成為南韓商品最大買家，占 20.4%，美國占 18.6%，居第二位。

中國的經濟困境是影響南韓貿易的阻力之一。 世界各地的一系列重大選舉，也將為商業帶來地緣政治的不確定性。

海關數據顯示，對中國的出口較去年同期微升 0.1%。 對美國的出貨量增加了 3.6%，對台灣的出貨量增加了 21.4%。對歐盟的出口下降 9.4%，對日本的出口下降 4.1%。