〈焦點股〉黃仁勳來台 AI族群高唱迎賓曲 緯創、緯穎雙雙飆天價

AI 題材持續延燒，輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 以及博通 (AVGO-US) 周五 (19 日) 股價再創新高，激勵台股 AI 相關族群。緯創 (3231-TW) 今 (22) 日一度觸及漲停價 117.5 元，緯穎 (6669-TW) 則強攻漲停鎖住 2185 元，雙雙飆天價。

緯創今日以 114 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 117.5 元，雖隨後漲幅收斂，但仍漲逾半根停板，站上所有均線，寫下波段新高，成交再度爆量超過 22 萬張。緯穎開盤跳空漲 135 元，且開盤不久直奔漲停鎖住 2185 元，股價飆新高，成交量 3812 張，也站上所有均線。

緯創去年毛利率達 7.9%，創下歷史新高，同時也宣告著破除代工廠毛三到四魔咒，今年仍認為 AI 伺服器為緯創主要的成長動能。緯穎去年三率三升，且毛利率、營益率以及稅後淨利率皆創新高，今年看好雲端產業以及 AI 伺服器的發展。

輝達執行長黃仁勳為參加分公司尾牙再度來台，一年內第四度訪台，市場預料黃仁勳也為 H100 與 H200 固樁。此外，台灣 AI 伺服器供應商近期陸續舉辦供應商大會，也被市場猜測是黃仁勳此次來台目的之一。