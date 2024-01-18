緯創2023年毛利率7.9%寫新猷 AI伺服器為主要成長動能

緯創 (3231-TW) 今 (18) 日公布 2023 年自結財報，毛利率 7.9%，寫下歷史新高，稅後純益 182.64 億元，較 2022 年成長 63.6%，每股純益 4.08 元，創下 11 年新高。緯創表示，今年營運仍以 AI 伺服器為主要成長動能。

緯創第四季營收 2306 億元，季增 6.3%，年減 12.6%。毛利率 9.3%，季增 1.4 個百分點，年增 0.71 個百分點。營益率 4.5%，季增 1.4 個百分點，年增 0.45 個百分點。稅後純益 53.14 億元，季增 13%，年增 30.3%，每股純益 1.18 元。

緯創 2023 年全年營收 8670 億元，年減 12%，毛利率 7.9%，年增 0.8 個百分點，連續 6 年成長，同時寫下歷史新高。營益率 3.2%，年增 0.4 個百分點。稅後純益 182.64 億元，年增 63.6%，每股純益 4.08 元，創下 2012 年以來新高。

緯創表示，今年 GPU、AI 伺服器為主要成長動能，有望倍數成長。緯創進一步指出，包括湖口新廠、新竹智慧園區都將陸續投入 AI 伺服器相關產能。其他產品部分，緯創說明，車用、桌機可望有雙位數成長，NB 年增個位數百分比，顯示器則持平。