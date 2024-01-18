〈台股盤中〉台積電挾法說題材穩住漲勢 但漲幅收斂 季線賣壓仍沈重

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 即將在下午舉辦法說會，市場看好台積電今年營運展望，提前在法說前押寶，推升台股今 (18) 日開高，但由於外資近三天大肆提款 1342 億元，市場獲利了結賣壓沉重，AI 概念股全面承壓，季線也得而復失，截至午盤為止，漲幅從 120 多點收斂至 70 餘點，成交量估較昨日縮小。

今日盤面焦點為光電股，面板雙虎強勢表態，群創 (3481-TW) 領軍率先大漲超過半根，友達 (2409-TW) 漲幅也超過 2%，光鋐 (4956-TW) 延續日前氣勢，攻上漲停板，達運 (6120-TW)、正達 (3149-TW) 漲幅也至少 7%，族群漲勢相當凌厲。

權值股今日普遍走紅，台積電上漲近 1%，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 漲幅雙雙超過 1%，資金除了押寶台積電外，也青睞封測龍頭日月光投控 (3711-TW)，漲幅達 2%，其餘如中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW) 等，都在盤上表現，為大盤走勢增溫。

不過，AI 概念股今日再度遭獲利了結，指標股廣達下挫近 3%，失守半年線，緯創跌幅也有 1%，其他 ASIC 族群同步遭狙擊，金麗科 (3228-TW)、愛普 *(6531-TW)、威盛 (2388-TW) 下挫逾 2%，智原 (3035-TW)、力旺 (3529-TW) 跌幅達 1%。