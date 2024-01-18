〈台股盤前〉美股全盤盡墨 多方寄望台積電法說止住短線跌勢

台股內憂外患雙重挾擊，外資昨 (17) 日大逃殺賣超 782 億元為史上第三高，更壓低台指期結算，台股連兩日收黑 K 棒，摜破季線、17200 點支撐，空方氣勢有轉強跡象，加上美股四大指數周三 (17 日) 全面收黑，台積電今日法說若無法提振多頭士氣，指數短線恐再探低。

台股昨日收盤下挫 185 點，以 17161 點作收，連兩日共跌 385 點，外資連三天賣超台股高達 1324.42 億元；元月來轉為賣超 1568.49 億元，政策護盤急急如律令，八大公股銀行逆勢大買台股約 130 億元，為史上第六高。

美股方面，美國零售銷售數據抵銷聯準會 (Fed) 降息預期、10 年期美債殖利率升至今年高點，四大指數周三盡墨，道瓊再下跌 94.45 點、標普跌 26.77 點、那指收跌 88.73 點或 0.59%、費半也收黑。

市場消息部分，代工大廠仁寶董事長許勝雄指出，除了 PC，仁寶積極投入新事業，包括車用電子、5G 以及智慧醫療都會是仁寶重要成長動能。總經理翁宗斌則提到，M&A(併購) 也會是今年重點。

鴻海將與印度 HCL 集團攜手，在印度設立專業封測代工廠；鴻海透過子公司 Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited 出資 3720 萬美元 (約新台幣 11.7 億元)，取得新設公司 40% 股權。

矽晶圓大廠環球晶旗下全資德國子公司 GlobalWafers GmbH 在德國時間 16 日完成 3.452 億歐元海外附認股權公司債訂價，交換標的為持有之世創 (Siltronic AG) 股份，初始交換價格為每股 111.34 歐元，溢價約 30%。