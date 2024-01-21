搶搭AI列車 企業提升競爭力 跨域數據應用成顯學

AI 浪潮席捲，如何透過創新科技提高市場競爭力，成為許多企業亟思數位轉型策略的努力方向，即連醫療產業也不例外。日前資誠企業管理顧問公司及普華商務法律事務所共同舉辦的「釋放數據的價值 建構企業數據治理能力」研討會裡，分享醫療數據與保險結合的應用，藉 AI 協助醫生為病人提供更有效的治療及預防決策，導向精準醫療。

面對瞬息萬變的商業環境，越來越多企業投入數位轉型，而數位轉型的基礎在於「數據應用」，如何讓數據成為企業的競爭利器而非包袱，成為當前企業數位轉型時的重要挑戰。在這場研討會中，即匯聚金融業法律、資訊及數據應用等各方專家，共同分享與交流數據治理的相關議題。

資誠企業管理顧問公司金融產業服務執行董事梁亦銘，首先在會中分享資料治理的新趨勢，他表示，從現行國際趨勢來看，數據除了用於輔助內容決策外，更有許多先進企業將數據再製的結果發展成企業獲利的資產。

普華商務法律事務所金融產業服務合夥律師李裕勳，則以「數據應用的遵法及當責」為題發表演講，他以金管會剛發布的「金融業運用人工智慧 (AI) 指引」草案為背景，透過實際案例分享數據應用目的為基礎的遵法思維，以及有效的資料治理框架應具備的內涵。

資誠企業管理顧問公司金融產業服務執行董事陳念平，從資料生命週期的角度，探討企業可如何管理資料生命週期，以及進行資料治理建置架構、成熟度分析，檢視企業在資料治理方面的成效，來確保能更有效率地使用數據。

本次研討會亦邀請到政⼤數位⾦融創新實驗室執行長謝明華針對雲端資料生態系統進行演講。謝明華表示，企業需要瞭解雲端服務提供商資料管理環境中提供的內容、第三方獨立軟體供應商提供的基礎和組件功能，以及擁有評估資料生態系統的能力。

臺北醫學大學數據處臨床數據中心主任徐之昇及資誠聯合會計師事務所金融產業服務副總經理黃珧珍，共同探討醫療數據與保險結合的應用。徐之昇就臨床數據中心導入資料治理進行說明，透過資料治理提升數據的品質，並舉例已運用 AI 提供個人化的疾病罹病風險預測及其併發症預測模型，除協助醫生為病人提供更有效的治療及預防決策外，也為醫療數據跨域結合奠定基礎。

黃珧珍則分享醫療數據與保險跨業結合的場景及打造大健康生態圈，說明隨社會結構高齡化，商業醫療保險的發展策略趨勢及協助抑制疾病重症化等都將需要運用大數據分析，故保險業與醫療院所跨域合作刻不容緩。除前述行業，大健康生態圈之下的各行各業亦需完整化資料治理的基礎建設，以因應數據服務的提供。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺表示，因應金管會去 (2023) 年發布「金融科技發展路徑圖 (2.0) 」，將深化及確立資料共享、AI 指引等的金融科技政策，因此本次研討特別透過法律、資訊及數據應用的不同角度，協助企業及早做好準備，提升數據應用的能力，擴大價值。