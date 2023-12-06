資誠推財稅智慧雲 助企業打造24小時雲端財稅小管家

隨著 ChatGPT 問世，掀起產業邁向生成式 AI 革命，資誠會計事務所也開發一站式雲端財稅管理平台「財稅智慧雲」(CFO Insight)，協助中小企業掌握跨公司財務績效，辨認潛在風險，以及制定經營管理決策。資誠聯合會計師事務所審計服務會計師吳仁杰指出，12 月已有客戶購買，為了讓中小企業容易入手，加速數位工具的運用，標準版 CFO Insight 1 年定價僅 10 萬元。

資誠指出，多數中小企業已成長到需要更加直觀、視覺化的整合統籌工具，包含營運績效、資金管控及其他重要財務指標等戰情決策儀表板，但受限資金等資源，較難購買大型財務軟體或聘請高階管理人才。

吳仁杰說明，根據多年來的服務經驗，發現中小企業面臨三大營運痛點，一是系統面，企業資源規劃 ERP 系統僅有交易紀錄的功能，缺乏分析功能，且市場分析的工具多數成本效益不搭配，難以自行駕馭。

二是經營面，日常管理、資料分析需求的資料，仰賴大量人工、重複投入，使用者需要自行解讀分析、無法即時掌握或全面性檢視資料，亦無法獲得改善建議。三是人才面，缺乏專業的系統、軟體人員及財務與營運數據分析人員，也難找尋或投入人事成本於專職關注各種財務法令規範的人員。

資誠指出，CFO Insight 結合數位工具與財稅專業顧問人才，讓中小企業能夠以低成本享有 24 小時專屬的雲端財稅小管家。財稅智慧雲操作簡易的平台功能和視覺化觀測站，協助企業一目了然查看各項財稅分析數據，讓企業快速掌握營運狀況，即時因應調整。

透過訂閱制度，以低成本獲得財稅務相關專業分析資料、即時稅務資訊與最新法規，即時掌握營運及稅務概況，以改善營運績效、降低營運風險。此外，並能結合 PwC Taiwan 專業財稅顧問，獲得經驗豐富的專業人才對重要商業數據指標的解析及財稅方面的建議和洞見。

吳仁杰說，事實上，CFO Insight 其實已經開發近一年，但過程中不斷驗證、改版，同時也致力強化資安，等到一切就緒才能上線。他強調，CFO Insight 可以讓數字說話，把數據轉化為有價值的視覺化分析資訊，讓財務人員把時間、資源放在關鍵營運決策上，協助企業更專注於解決問題，將挑戰轉化為商機，建立新的競爭優勢。

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧強調，資誠已步上數位轉型旅程多年，藉由將原先作業內容數位化，才得以讓人才從事更高附加價值的工作，進一步創造嶄新的服務價值，這也是開發 CFO Insight 的初衷，希望透過多年累積的服務經驗，結合「數位工具」與「專業財稅顧問」，數位產品解決企業管理的痛點，讓企業享受各項數位化的普惠服務，共同邁向數位智慧新時代。