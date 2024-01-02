業界首例！台灣大App可投保富邦產險旅平險 估3月上線

金管會今 (2) 日宣布核准富邦產險攜手台灣大哥大試辦「一站式」投保創新服務，透過台灣大客服 App 即可網路投保旅平險與不便險、登山險及海域險，不僅是業界首例，更創下異業合作里程碑。保險局表示，給予富邦產險 6 個月試辦期，若能達成銷售 470 件，即可申請提早正式開辦，待系統建置完善後，預估最快 3 月上線，同時鼓勵其他保險業者來申請異業合作。

金管會持續推動保險業數位創新轉型政策，包括業務試辦申請、遠距投保及辦理電子商務業務等政策，並於去年 10 月修正「保險業辦理電子商務應注意事項」與「異業合作推廣保險業務應注意事項」等規定。

金管會開放保險業與從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務等金融科技異業合作辦理創新型保險商品、服務或流程的試辦申請，透過建構金融保險生態圈，滿足民眾多元保險需求。

富邦產險指出，過去民眾只能透過保險公司、保險經紀人或保險代理人購買保險，本次攜手台灣大打造創新型保險服務，客戶出國前至台灣大客服 App 申辦漫遊後，即可同時加購旅平險，App 中提供承保內容，在輸入保險額度試算方案保費後，更可經客戶同意後直接帶入部份資訊，省去重複輸入資料時間，還可將保費合併電信帳單，無須再填寫信用卡資料，網路投保旅平險方便快速又直覺。

富邦產險表示，將持續推廣新興風險的保險商品，如登山險及海域險，經客戶同意後，台灣大將在高山登山口、海域等區域，發送簡訊提醒安全注意，並可透過簡訊連結至台灣大客服 App 登入，即可快速投保登山險或海域險，並將保費合併電信帳單。

保險局副局長林志憲說明，所有商品頁面說明由富邦產險提供及負責，保戶個資也由富邦產險蒐集及管理，雙方透過 API 介接，相關保險商品於電信業網站即可完成投保與服務，大幅縮短網路投保時間並提供消費者一站式服務體驗，有助電信保險生態圈建立。

林志憲強調，須在符合資訊安全與個資保護的前提下，透過試辦過程導入金融科技應用，並讓保險業與電信業調和營運合作模式，開發場景式保險商品，擴展保險可及性。