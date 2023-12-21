雲品獲埔里福興溫泉經營新案 將拓高端餐旅業務

連鎖飯店和宴會業者雲品 (2748-TW) 今 (21) 日宣布受理委託經營新案，與興悅地產開發簽署合約，將進駐南投埔里福興溫泉區，雲品總經理丁原偉表示，未來更規劃將頂級餐廳與旅館聯盟，目標挑選台灣高端旅宿約 20 家，串連各個業主，共同投入精緻高端餐旅市場。

對於此次南投埔里福興溫泉區委託案，雲品說明，規劃將在 1300 坪的溫泉區中興建 6 棟奢華溫泉別墅和附屬戶外宴會、室內餐飲空間，並設有小型有機生態農場結合私廚餐廳，可有效縮短碳足跡，並確保食材的新鮮與可追溯性，具體落實永續的理念。

丁原偉進一步指出，雲品透過君品 Collection 承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理 (Banquet)，到第二階段的餐飲與宴會管理 (Food, Beverage & Banquet)，許多業者對精緻服務、利潤共享、永續循環有共同理念，不斷洽談提案，目前君品 Collection 發展到第三階段高端旅宿服務 (High-end Accommodation) 已漸成熟，並陸續取得精緻、小型量體的餐旅物業委託經營。

因此，丁原偉目標，後續推動頂級餐廳與旅館聯盟，目標挑選台灣高端旅宿約 20 家，串連各個業主共同投入精緻高端餐旅市場。

興悅地產總經理李鴻岳表示，由營建業起家，近年已陸續進行多項住宅、廠辦和商辦開發計畫，此次與雲品合作，希望在南投埔里約 1300 坪溫泉基地中，提供頂級溫泉旅宿體驗新選擇。

福興溫泉的泉質為 42.9 度的溫泉水，屬於碳酸氫鹽泉，被俗稱為美人湯，除了泡湯，雲品規劃生態農場，在餐飲規格上則可辦理 100-150 人的頂級私人派對，是繼烏來紅河谷「蘇卡利 ‧ 漫活」後的第二處奢華溫泉別墅旅宿委託經營案。

南投縣政府為廬山遷建開發打造的「福興溫泉區」，是全台第一個以溫泉產業造鎮的開發案，設立有全台唯一溫泉為主題的親子共融公園，並鄰近中台禪寺、能高親水公園與埔里酒廠等知名觀光景點，更串連日月潭風景區。

目前雲品國際受理的委託經營案共有五大類型，分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級旅宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理，合計達 11 處，包括雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會事業、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、新北烏來「蘇卡利 ‧ 漫活」、台南宜樂安平、台北茹曦酒店餐飲暨宴會事業、台中水湳「圓觀」、台南安平「亞果薈」。