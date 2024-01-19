〈航運指數〉美國線續漲、歐洲線回跌 SCFI連8紅惟漲幅收斂

紅海海運中斷狀況無解，上海航交所今 (19) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 續漲 1.52% 至 2239.61 點，漲幅較前一周的 16.3% 收斂，但仍呈現連 8 紅，美東和美西線均大漲，歐洲線則轉跌 73 美元。

中東政經局勢持續緊張，葉門叛軍青年運動組織 (又稱胡塞組織) 威脅襲擊範圍擴大到美國船舶，美國也將其重新列為恐怖組織，市場憂心可能影響供應鏈達數月之久。

因歐線集運期貨主力合約 EC2404 自 1 月中旬起陷入修正，市場觀望氣氛濃，歐洲線本周運價略見回跌，但美國線仍維持大漲態勢。

歐洲線運價本周回跌 2.35%，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 3030 美元，下跌 73 美元，地中海線仍維持偏強整理，每 TEU 來到 4067 美元，反彈 30 美元，漲幅 0.74%，惟波斯灣航線營運持續高度不確定，大跌 242 美元至 1982 美元，跌幅 10.88%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價飆至 6262 美元，續漲 449 美元，漲幅 7.72%；美西線每 FEU 報價 4320 美元，漲 346 美元，漲幅 8.7%。

法人認為，紅海緊張情勢尚沒有降溫跡象，航商繞道狀況暫時無解，有助持續緩解船舶供給過剩壓力，惟時序接近農曆年前，工廠出貨貨量減少，預料農曆年前運價處在目前相對高檔水位整理，但隨時受到紅海政治因素牽動，歐線期貨主力合約報價變化將是領先觀察指標。