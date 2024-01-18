賴以仁證實 LG Innotek將參與旗下科太現增 業務擬進一步擴大

針對外媒報導，韓國 LG Innotek 將投資亞光 (3019-TW) 旗下鏡頭製造商科太光電，藉此將業務拓展至車載鏡頭和延展實境（XR）裝置的光學零組件市場，亞光董事長賴以仁今晚加以證實，同時，賴以仁並指出，科太光電的業務將進一步由車用擴大到手機鏡片、鏡頭及稜鏡等零組件。

LG Innotek 的決定參與亞光旗下科太光電的現金增資，不僅為產品競爭力，也能強化科我們光學解決方案業務的競爭力，而且與科太光電進行策略夥伴合作，將有助業務拓展至自駕、XR 等新領域。

至於 LG Innotek 對亞光旗下的科太光電金額及持股比重，賴以仁表示，目前則待雙方進一步敲定。

科太光電是亞光的子公司，強項在於車載鏡頭，並且一直增加對北美汽車製造商的供應。在台灣光學元件廠包括今國光 (6209-TW) 及亞光對車載鏡頭的市場成長性大力看好，兩者都在大力擴產中尤其是今國光車載鏡頭訂單能見度已看到 5-6 年，今國光新增的 20% 車用鏡頭產能將在 2024 年上半年加入量產，而大立光 (3008-TW) 則成立專業法人團隊負責車用客戶的開發。

今國光目前量產兩顆車用環艙鏡頭給加拿大國際汽車零配件製造商 Magna，今國光目前車載鏡頭每月出貨量達 30 萬顆，訂單持續達 2030 年，車用鏡頭占今國光營收占比已達 11%，營收比重之高在各光學元件廠居冠，同時，今國光車用鏡頭的訂單穩定成長，已進行新增產能的擴充案，車用產品新產能將在 2024 年上半年加入，新產能開出後，預計將較原有產能增加 20%。

亞光車用鏡頭產品線仍是今年成長重點，供應美系客戶等等海外車廠的每月鏡頭出貨量，已由 2022 年的 25 萬顆成長至 2023 年的 50 萬顆，預估 2024 年上看每月 100 萬顆，續呈現倍數成長。