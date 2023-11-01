亞光前三季每股純益1.79元 將以跨國合作切入Metalens生產

光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (1) 日公布最新財報，前三季稅後純益 4.99 億元，年減 38.72%，每股純益 1.79 元，同時，亞光也擴大菲律賓生產規模，已啟動新廠計畫，預計 2024 年底完工投產，將採取跨國合作，切入 Metalens 領域。

亞光 2023 年第三季營收 47.15 億元，毛利率 18.69%，季減 0.13 個百分點，年減 3.39 個百分點，稅後 1.82 億元，季減 38.93%，年減 60.03%，每股純益 0.65 元。

亞 2023 年前三季營收 130.02 億元，毛利率 18.09%，年減 1.23 個百分點，前三季稅後純益 4.99 億元，年減 38.72%，每股純益 1.79 元。

亞光指出，未來先進光學發展，將與世界頂尖研究大學分拆出 Myrias Optics Inc., 合作跨足 Metalens 領域；採直接奈米壓印 (NIL) 高折射率全無機材料技術，取代傳統半導體冗長蝕刻等製程，具快速、高效、低成本等優勢，實現製造 Metalens 最具競爭力技術。

而高折射率、可微調、耐高溫、耐候不易變質等材料特性，將可提高光學聚焦效率及 FOV，同時滿足各種高難度光學設計，並能維持 Metalens 產品高性能表現。

亞光指出，Metalens 具有微型化與成本效益優勢，未來將可取代現有複雜結構多鏡片鏡頭，而微型高性能的特性，將實現 AR/VR/MR 於未來元宇宙的應用，並使多種光學應用包括消費性電子、自駕車等領域產生革命性變革；同時隨著 5G 快速傳輸及 AI 智慧演算的發展趨勢，亞光將持續開發更先進的 AR/VR 及 3D LiDAR 光機模組。

此外，亞光擴大菲律賓生產規模，已啟動新廠計畫，預計於 2024 年底完工投產，持續打造客戶最佳生產基地，滿足不同客戶的各種需求；並持續以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益，包括特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台 AGV 及 AMR 等產品，以技術創新搶占未來發展先機。