日月光千萬獎金推動永續創新 獲獎團隊發表成果

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 為延續日月光創辦人張姚宏影女士的精神，2022 年開始舉辦女性創業競賽，日前選出 10 組得獎團隊，歷經 11 個月的輔導與落實下取得突破性的發展，今 (18) 日舉行成果發表會，內容涵蓋銀髮長照、永續農業、循環經濟、節能減碳等技術與產品，與日月光企業永續發展四大策略，「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」相互呼應。

其中，第一名的「運用 AI 打造線上失智症精準預防服務」計畫，透過「AI 線上失智症精準預防平台」來提高失智症的篩檢率，更達成 1138 人線上評估，並在日月光及銘傳大學訪視及輔導下，建立商業模式，並與國內大型金控進行初步合作協議，未來將透過和大型企業合作，能更全面性的推廣失智預防的重要性。

第三名的「翻轉長照—ALL IN ONE 返家長照服務推動」計畫，針對台灣超高齡化社會環境長照的痛點，透過有效培訓人員，以及智能系統化照護課程，使得照護設計師能提供每週至少 50 名重症照護需求，每週 30 名複雜性照護需求，為台灣超高齡社會提供服務。

日月光為全球規模最大的半導體封裝與測試製造服務公司，行政長汪渡村表示，日月光積極貫徹落實永續經營的企業理念，透過「創新文化、綠色轉型、攜手供應鏈夥伴與社會價值」理念，透過競賽延續張媽媽的創新興業精神，以「日月傳承，永續創生」為願景，積極發揮企業社會責任的正面影響力，鼓勵女性勇於創新築夢。

日月光投控表示，女性創業競賽對社會共融永續創新形成積極正面的影響，因此更希望能結合集團資源，延續此份正向的影響力，與對社會創新有影響力的團體一起努力。

因此，去年持續舉辦社會創新競賽，選出前三名傑出計畫，分別為「廚餘、污泥處理新科技：高坪效整合型碳中和生物處理法」、「日月光綠色網購與循環包材合作」和「官田烏金下の循環經濟」。

此外，日月光投控更以自身為示範，積極導入創新計畫，並落實至執行層面，例如於日月光半導體高雄廠與中壢廠導入「智慧回收機」，運用光學辨識技術，精確辨識材質與殘留液體，有效提升回收效率，降低清運碳足跡；結合獎勵回饋機制，帶動 3 萬多名員工踴躍實踐循環經濟，發揮 1+1 大於 2 的效益。

日月光投控表示，希望透過此次競賽和發表會，鼓勵團隊應用創新的商業模式，落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，並將視各團隊的技術成熟度和市場可行性，研討後續的合作計畫，一同打造永續共好。