蘋果Apple Watch美國禁令生效 接下來會怎樣？

美國針對蘋果公司 (AAPL-US) 部分 Apple Watch 的進口禁令，周二 (26 日) 起正式生效，路透整理此舉對消費者的意義，以及蘋果可能的下一步。

為何有此禁令？

今年 10 月，負責處理國際貿易糾紛的美國聯邦貿易委員會 (ITC) 依據醫療技術商 Masimo(MASI-US) 的控訴，裁定蘋果 Apple Watch 讀取血氧的功能，侵害了 Masimo 血氧機的專利，因此下令禁止蘋果進口和販售 Apple Watch。

拜登政府有 60 天時間、也就是 12 月 25 日耶誕節以前，決定是否予以駁回。最終拜登政府並未否決，禁令因此生效。

Apple Watch 在美國的銷售受到什麼影響？

蘋果已在上周一 (12 月 18 日) 宣布預防性措施，停止在美國銷售 Apple Watch Series 9 和 Ultra 2 兩款最新智慧手表。不過，ITC 禁令並不影響不具血氧監測功能的 Apple Watch SE。

ITC 的裁定只適用於有光學脈搏血氧測定功能的 Apple Watch，並未說明實際有那些款式受影響。蘋果最早從 Apple Watch Series 6 搭載血氧功能，而 Masimo 主張所有採用該項技術的 Apple Watch 都侵權。

蘋果日前也宣布，依據禁令，將停止替過保的 Apple Watch 提供更換零件服務，最遠可溯及 Series 6。

根據 ITC，此命令適用於蘋果及其「附屬公司、母公司、子公司、或其他相關商業實體」，但不影響其他販售 Apple Watch 的零售商。截至 12 月 26 日為止，在亞馬遜 (AMZN-US)、百思買 (BBY-US)、沃爾碼 (WMT-US) 仍可買到 Apple Watch Series 9。

針對蘋果的指控為何？

Masimo 去年也推出一款可讀取血氧濃度、並追蹤多種健康指標的智慧手表。該公司指控，蘋果與其討論合作的可能性後，開始挖角員工並竊取技術，

加州法院今年 5 月就 Masimo 的指控舉行陪審團審判，最終宣告審判無效，至今尚未重新安排日期。

蘋果表示， Masimo 的法律行動是為該公司智慧手表掃清競爭對手的陰謀，蘋果也在德拉瓦州聯邦法院，對 Masimo 提出反訴。

蘋果現在有什麼選擇？

針對進口禁令，蘋果周二已向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

此外，據傳蘋果正在研究軟體更新，讓 Apple Watch 可在不侵害 Masimo 專利的情況下繼續運作，如果獲得美國海關及邊境保護局 (USCBP) 批准，就可以恢復進口和販售。

然而 Masimo 曾說，自家專利涵蓋硬體範圍，因此更新軟體並不適用。Masimo 執行長 Joe Kiani 日前也暗示，願意與蘋果達成和解。

蘋果股價周二下跌 0.28% 至每股 193.05 美元，連續第四個交易日收黑。