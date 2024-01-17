AI晶片受歡迎 AMD股價創新高

AMD (AMD-US) 股價周二 (16 日) 上漲超過 8%，創 2021 年 11 月以來的最高收盤價，因為市場樂觀地認為，該公司的人工智慧 (AI) 晶片將受到微軟 (MSFT-US)、Google (GOOGL-US) 和 OpenAI 等公司的需求增加影響，出貨量提升。

巴克萊銀行 (Barclays) 分析師奧馬利 (Tom O"Malley) 將 AMD 的目標價從 120 美元調升至 200 美元，並表示 AMD 今年的 AI 晶片銷售額可能達到 40 億美元。

他對該股的評級相當於買入，並強調市場對 AMD 最高階伺服器機器學習晶片 MI300 的強勁需求。

KeyBanc 分析師也將 AMD 的目標價調升至 195 美元，輝達 (NVDA-US) 則調升至 740 美元，原因是對 AI 伺服器的強勁需求。

AMD 周二收在 158.74 美元，較該股歷史高點低約 2%。輝偉則上漲 3% 至 563.82 美元。

2023 年底，AMD 宣布推出全新 AI 伺服器晶片，以與輝達的 H100 和 A100 GPU 競爭。OpenAI 採用這些晶片來訓練和服務其大模型，例如 ChatGPT 核心。

AMD 和輝達是 GPU 兩大廠商，GPU 是為高級電腦遊戲發明的，但現在對於訓練和操作 AI 模型至關重要。隨著 AI 應用在過去兩年中受到投資 人的關注，輝達一直是主要受益者，因為該公司在 10 多年前就為其晶片開發了 AI 軟體。

分析師認為 AMD 正在改進其 AI 軟體，並預期雲端供應商和科技巨頭等主要晶片買家將努力考慮使用 AMD 的 GPU。奧馬利寫道，「我們絕不會低估輝達的領先優勢，但我們認為擁有第二個來源的願望，將超越軟體生態系統的困境。」