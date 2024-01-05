〈CES 2024〉AMD推兩款7奈米車用晶片 導入新一代AI引擎

處理器大廠超微 (AMD-US) 今 (5) 日宣布，將在 CES 2024 推出兩款 7 奈米車用晶片，包括 Versal Edge XA(車規級) 自行調適系統單晶片 (SoC) 和 Ryzen 嵌入式 V2000A 系列處理器，並在前者導入先進 AI 引擎，藉此優化汽車周邊系統應用。

AMD 此次合作夥伴包括 BlackBerry、Cognata、億咖通科技 (ECARX)、禾賽科技 (Hesai)、Luxoft、QNX、QT、速騰聚創 (Robosense)、Seyond、探維科技 (Tanway)、偉世通 (Visteon) 及 XYLON。

AMD 指出，Versal Edge 車規級自行調適 SoC 為首款通過汽車認證的 7 奈米晶片，能夠為汽車應用帶來硬化 IP 以及更好的安全性，並引入先進 AI 引擎，可最佳化新一代先進汽車系統和應用，包括前視攝影機、車艙內監控、雷射雷達 (LiDAR)、4D 雷達、全景環視、自動停車以及自動駕駛。

Ryzen 嵌入式 V2000A 系列處理器主要瞄準新一代汽車數位座艙，涵蓋資訊娛樂控制台、數位儀表到乘客顯示器，該款也是首次符合汽車標準的 x86 處理器系列，可提供相同 PC 體驗，讓客戶在車內隨時享受家庭娛樂體驗。

AMD 資深副總裁暨自行調適與嵌入式運算事業群總經理 Salil Raje 表示，公司不斷擴展且高度多元化汽車產品組合，為服務高成長市場提供重要商機，同時也凸顯出近兩年收購賽靈思後，汽車團隊帶來的巨大綜效，此次在 CES 2024 也會攜手產業合作夥伴發表成果，推進汽車產業的未來發展。

AMD 補充，Versal AI Edge 車規級自行調適 SoC 今年初發布後，計畫在今年稍晚推出更多元件，加速高效能 AI 運算應用，同時提供安全與保護功能，並推動汽車設計發展。

ABI 研究總監 James Hodgson 表示，汽車製造商未來將借助自動駕駛汽車應用塑造其品牌形象，由於這些應用高度依賴 AI，汽車製造商需要能夠提供強大且高效率 AI 運算效能的運算平台；2024 至 2030 年間，每年高度自動化車輛的出貨量將以 41% 的年均複合成長率 (CAGR) 成長，對於 AMD Versal AI Edge 車規晶片等具備強大且高效 AI 運算能力的異質 SoC 供應商，提供健康的成長動能。

另外，消費性電子產品的進步提升人們對車載體驗 (IVX) 的期望，娛樂、連接、車載工作場所與安全性正成為影響客戶決策的重要因素，相關因素促使 AMD 推出全新 AMD Ryzen 嵌入式 V2000A 系列處理器，該晶片可使汽車製造商能夠為資訊娛樂和 IVX 系統提供優異效能和多工處理能力，以便乘客在旅途中保持聯繫。

AMD Ryzen 嵌入式 V2000A 系列處理器同樣採用創新 7 奈米製程技術、Zen 2 核心以及高效能 AMD Radeon Vega 7 繪圖核心，提供全新層級的效能。除了支援 Automotive Grade Linux 和 Android Automotive，更帶來高清繪圖、增強的安全功能以及經由超管理器 (hypervisor) 支援的汽車軟體。

億咖通科技營運長 Peter Cirino 表示，自採用 AMD Ryzen 嵌入式處理器的 ECARX Makalu 數位座艙問世以來，其成為公司汽車解決方案的關鍵，這些解決方案需要先進的運算能力和視覺繪圖渲染能力，憑藉 Ryzen 嵌入式 V2000A 系列處理器，公司期待在今年及未來，為軟體定義汽車擴展我們新一代數位座艙解決方案的功能。