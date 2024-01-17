葉倫：當前美國經濟成長證明拜登新冠紓困支出有效

美國財政部長葉倫反駁共和黨對民主黨大規模新冠疫情應對方案的批評，並在選舉年宣傳美國目前的狀況「完全證明」了 2021 年為「讓經濟重回正軌」而採取的步驟。

隨著通貨膨脹率下降、失業率達到 3.7%，而且美國經濟顯然未見衰退的預測，葉倫周三 (17 日) 於華盛頓特區舉行的美國市長會議上發表講話，為 1.9 兆美元的美國救援計畫辯護。

該紓困計畫未經共和黨投票就通過成為法律，共和黨人經常將其視為兩年來物價加速上漲的原因，損害了數百萬美國家庭。

葉倫在書面致詞稿中表示，「許多人認為這個救援計劃沒有必要。但我相信，看到今天的處境證明了我們所採取的做法是正確的。」「拜登總統和我都認為，最危險的風險是紓困規模太小。」

在總統拜登尋求連任之際，他正試圖讓對經濟持悲觀態度的選民相信，通膨已得到控制，經濟走勢強勁。

在市長會議上，葉倫打算指出，拜登政府的新冠疫情支出使各州和地方政府受益；如果政府的應對措施較小，美國經濟的情況可能會更糟。

她在書面講稿中表示，「工資上漲了，而且工資成長得到廣泛分享，包括年輕和受教育程度較低的工人」，並補充說美國的復甦「比世界其他國家要快」。

聯準會官員沃勒 (Christopher Waller) 周二 (16 日) 表示，他越來越有信心通膨今年將繼續回落至聯準會 2% 的目標水準。

他表示，雖然成長和就業依然穩健，但通膨仍在放緩，他稱這種組合「幾乎是最好的結果」。