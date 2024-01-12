鴻海集團兩項量子計算研究成果 獲QIP 2024接收

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日宣布，集團旗下鴻海研究院量子計算研究所今年兩項研究成果榮獲頂級量子計算研討會 The 27th Conference on Quantum Information Processing（QIP 2024）接收。

鴻海表示，該研究分別為「Geometrically Local Quantum and Classical Codes from Subdivision」，由量子所所長謝明修、量子所海外 internship program 成員林鼎鈞及 Adam Wills 提出的研究成果；而「A new operator extension of strong subadditivity of quantum entropy」則是謝明修、林鼎鈞，以及加州大學戴維斯分校的合作成果。

謝明修說明，「Geometrically Local Quantum and Classical Codes from Subdivision」的主要貢獻在於建構了一個具有最佳能量屏障且幾何局部的編碼。這表示該量子低密度同位檢查錯誤更正碼旨在保護量子信息免受噪音和錯誤的影響，並且其解碼器的操作僅涉及少量且空間局部的量子位元，降低了測量錯誤的機會。

謝明修進一步指出，相較於目前唯一已知的構造方法，研究院開發的這種編碼構建更加明確簡單，更容易理解和應用，文章中也討論了應用於古典編碼的可能性，這些對應的傳統編碼可以用於保護日常技術中的信息，如計算機和智能手機。總的來說，這項工作大大的推進了編碼理論的領域，對於量子和古典信息處理具有實際意義。

另一篇工作「A new operator extension of strong subadditivity of quantum entropy」的主要貢獻在提出了一個新的數學不等式，謝明修表示，該不等式描述了不同子系統之間的關聯性，有助於我們理解量子系統裡不同子系統之間的關係。

謝明修強調，量子系統與古典系統有很大不同，瞭解它們的行為對於發展新技術，如量子電腦，至關重要，這項工作將有助瞭解量子系統的運作方式，以及分辨它們是否有可能解決古典電腦難以或無法解決的問題。

QIP 是量子計算理論最有聲望的頂級研討會，年度相關重要成果都會在該研討會以口頭報告形式進行發表，而 1 月 13 日至 19 日所舉辦之 QIP 2024，將在臺灣由鴻海研究院與臺灣量子電腦暨資訊科技協會以及中研院、臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學與中山大學等學術合作夥伴舉辦。

活動將邀請世界各地的頂尖研究人員，共同討論量子資訊科學的最前沿理論及實驗進展，主題含括量子資訊、量子密碼學、量子糾纏、量子糾錯及量子演算法等。