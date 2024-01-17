〈台幣〉央行力戰外資 放量重貶近2角收31.589元 創近2個月新低

台北股匯今 (17) 日持續上演資金大逃殺戲碼，外資單日提款台股 782 億元，並擴大匯出力道，新台幣兌美元匯率接連摜破 31.5、31.6 元兩道關卡，但在央行強力穩匯下，終場貶幅略收斂，以 31.589 元作收，重貶 1.97 角，為連 4 貶，並創下近 2 個月來新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 35.26 億美元。

國際美元持續走強，新台幣匯率今天以 31.45 元開盤，隨著美元買盤午後大量湧現，匯價最低下探 31.625 元，貶值多達 2.33 角，終場貶值縮小至 1.97 角，收 31.589 元，為去年 11 月下旬以來的最低點。

匯銀人士表示，新台幣驟貶主要受到外資大舉匯出影響，「老大哥」央行昨日表態會密切注意資金進出情形，今日來看，確實有加大防守的力道，「全天幾乎呈現對作」，使得成交量能明顯放大。

出口商方面，匯銀人士指出，雖然今天也有進場，不過，在新台幣兌美元摜破 31.5 元關鍵價位後，出口商出現惜售的現象，他們認為接下來還有機會進一步走貶，不急於現在拋匯。

根據央行統計顯示，截至下午 4 時，美元指數本周以來大漲近 1%，韓元累計貶值 2.28%，日元貶值 2.02%，新台幣本周累計貶值 1.46%，泰銖貶值 1.29%，新加坡幣貶 0.97%，人民幣貶值 0.49%，新台幣貶值幅度居於亞幣中段班。

新台幣匯率近來跌跌不休，央行今天罕見再度對市場喊話，指出聯準會官員的談話對全球金融市場常有巨大的影響，由於 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，美國經濟表現不錯，通膨緩慢朝政策目標下滑，未來 Fed 不必像以前快速降息，美元指數應聲走強，其他貨幣對美元匯率多呈貶值。