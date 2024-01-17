橋水投資長：投資者對降息預期過於樂觀 恐暗藏風險

橋水 (Bridgewater) 共同投資長 Greg Jensen 警告說，投資者對美國一系列降息的押注可能存在風險，其他財務高層也表示這種前景可能是錯誤的。

Jensen 在達沃斯世界經濟論壇上表示，去年聯準會將利率提高至數十年來最高，金融市場的復原力令他「既印象深刻又感到驚訝」。 不過，他擔心資產價格現在顯示投資者認為通膨將很快下降，使聯準會能夠迅速降息。

Jensen 表示：「市場定價處於完美的條件下—較低的通膨允許在不出現衰退的情況下實施寬鬆政策。」 「我們已經定價了幾乎完美的場景，這既令人印象深刻，又令人擔憂。」

數據顯示，貨幣市場押注聯準會今年將降息 6 次，共 1.5 個百分點，第七次降息的可能性超過 50%，預計首次降息將於五月進行。

Jensen 的言論與貝萊德副主席 Philipp Hildebrand 的言論相呼應，後者認為聯準會實現通膨目標並不那麼容易。

Hildebran 在周一的活動中表示：「我有點擔心我們的定價接近完美，幾乎是完美的軟著陸，通貨膨脹問題已經消失。」 「到了某個時候，我們會意識到，穩定聯準會所尋求的 2% 通膨目標並不那麼容易，因此對美國利率的樂觀情緒尤其可能有些過頭了。」

Jensen 表示，投資人沒有給美國資產任何風險溢價。他認為，有鑑於美中緊張關係日益加劇以及即將舉行的總統選舉帶來的風險，這種想法「存在許多問題」。

Jensen 補充說，今年很可能是投資者不得不應對人工智慧以高度破壞性方式使用的一年，並指出政治駭客或網路犯罪可能會因此增加。