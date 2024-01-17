日股衝34年新高 國內最大日股基金新增日元、美元級別

2024 甫開年，日股衝上近 34 年新高，漲幅領先全球主要股市，日股投資熱度直線上升，國內規模最大日股基金「元大日本龍頭企業基金」為符合投資人以多元幣別投資日股需求，新增日元、美元級別提供申購，投資人可依自身資金規劃，透過適合的計價幣別進行投資。

元大日本龍頭企業基金瞄準日元相對弱勢，有利日本製造業回流及發展，東京證交所改革、日本 NISA（小額投資免稅制度）政策推動及外資積極流入等助漲日股利多，2023 年 7 月 IPO 以來搭上日股走升行情，市場關注度持續火熱，至 2023 年 12 月底規模已來到新台幣 418 億元。

元大投信指出，本次於新台幣級別外新增日元、美元級別，日元級別能貼切反映基金持有日元計價成分股行情變化，美元級別則是於美元對日元歷史區間相對高點，以美元計價進場日股，具有不同特性。

元大投信說明，選擇日元級別投資日股，與股神巴菲特發債取得日元買日股的策略相近，不用額外擔心日元匯率風險，特別是在這波日元弱勢行情下，若手中有已換好的閒置日元，可適時投資參與日股行情，元大日本龍頭企業基金日元級別最低單筆申購金額為 150000 日元（1/16 臺灣銀行即期買入匯率約當新台幣 31950 元）。

而選擇美元級別，則是以美元申購，透過基金換匯後投資日元計價的日股，除了同樣參與日股行情，當日元對美元升值時，該級別淨值計算將獲得匯兌收益。目前日元兌美元匯率處於 1999 年以來區間相對低點。

元大日本龍頭企業基金研究團隊指出，日本政府積極以擺脫通縮為主軸，持續推動各項政策，包含鼓勵國內民眾投資的 NISA 上路，日本政府預估潛在資金流入將從 2023 年的 3.3 兆日元，成長至 2027 年的 56 兆，目標 5 年成長 70%，據統計目前 NISA 內資主要流入類股為製造業、金融保險，兩者與元大日本龍頭企業基金現階段布局方向一致。

以東證指數重點產業觀察，據 Refinitiv 預估數據，包括半導體、機械、消費等，2024 財年淨利成長幅度將更優於 2023 財年。反映經濟復甦，日本可望走向貨幣政策正常化，銀行類股長期獲利將持續改善，評價面可望走升，日股後市表現可期。

元大投信提醒，多幣別計價基金之申購、買回，均是以申購級別之計價幣別進行款項收付，如投資人以不同幣別換匯投資，須自行承擔匯率風險，建議投資人依自身投資需求選擇，並以投資標的成長性為主要考量。