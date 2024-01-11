一天一個新高！日股強勢漲破35,000點大關

日本日經 225 指數周四（11 日）開盤後不久，就強勢漲破 35,000 點大關，這已是該指數連續第三天刷新 1990 年以來的最高紀錄，凸顯投資人看好日股。

日經 225 指數周四盤中報 35,110.52 點，勁揚 1.94%。去年全年該指數大漲逾 28%，在全球指數中名列前茅。

日股這幾天多頭氣勢如虹，日經 225 指數周三收盤勁漲 2.01%，收在 34,441.72 點，為 1990 年 1 月以來收盤首度突破 34,000 點關卡。

日本媒體近期公布的市場人士問卷調查結果顯示，2024 年日經 225 指數的高點平均預測值為 36,971 點，低點平均預測值為 35,990 點。兩成受訪者預測，日經 225 指數將刷新 1989 年 12 月 29 日創下的歷史最高點——38,915 點。

Saxo Capital Markets 市場策略師 Charu Chanana 表示：「我們認為日本股市可能會繼續維持吸引力，儘管回報可能不如 2023 年那麼亮麗。」

Chanana 說，今年日本股市面臨的潛在阻力，包括對日本央行調整超寬鬆貨幣政策的預期，以及日元潛在升值。但她表示，日本在 1 月 1 日發生強烈地震、經濟數據疲軟後，加上美國聯準會（Fed）降息展望存在不確定性，「這兩個阻力似乎都被推遲了」。

美國銀行首席日本股票策略師 Masashi Akutsu 則認為，日本股市今年將飆升 13%，創下歷史新高，超越 35 年前寫下的高峰。他表示，日本股市依然被低估了，富有韌性的日本經濟和不斷改善的企業利潤，應該會帶動日本股市進一步走高。