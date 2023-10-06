手機訂單暢旺 勤凱Q3營收3.23億元創七季高

導電漿業者勤凱 (4760-TW) 今 (6) 日公告 9 月營收 1 億元，月減 13.6%，年增 118.4%，第三季合併營收為 3.23 億元，季增 8.8%，年增 81%，累計前三季營收 8.25 億元，年增 7.73%；勤凱受惠客戶新機銷售暢旺，第三季營收創下七季來新高。

勤凱表示，客戶經過庫存調整後，加上急單挹注，營運出現復甦，8、9 月也連續兩個月營收繳出年增率逾一倍的佳績。

展望第四季，副董事長莊淑媛表示，受惠中系與美系新機銷售暢旺，手機部分需求穩定，不過，其餘消費型產品需求仍須謹慎觀察總體經濟變化而定，總體展望中性看待。

勤凱為導電漿上游原料，本身淡旺季不明顯，目前九成營收來自被動元件，累計前三季營收 8.2 億元，年增率已轉為正，被動元件客戶現階段庫存調整至健康狀態，但普遍稼動率仍未有效拉升，對本季營運也較為審慎。

勤凱一成營收則來自於太陽能板的導電漿料，不過產業趨勢已經轉為儲能方向，傳統太陽能板製造逐漸減少，也拓展其他漿料應用市場，尋找新營運動能。

其中，耕耘數年的封裝銀膠 (SOT、QFN) 獲得二極體大廠認證通過，也開始有小批量的試單，不過初期不容易貢獻明顯營收，但已踏出轉型的重要第一步。至於相關半導體產業客戶，亦仍需要時間導入。