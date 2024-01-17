五大工會選後提二大立場 監督朝野政黨以「福國利民」為念

2024 年台灣總統大選落幕，民主進步黨候選人賴清德、蕭美琴當選第 16 任總統及副總統，但民進黨失去國會過半優勢，未來 4 年恐形成「朝小野大」政局，將使執政受到相當挑戰。五大工會今 (17) 日聯合發表聲明，期待朝野政黨應以「福國利民」為念，並提出兩點立場，首先，會繼續監督民進黨執政應以基層民意為依歸，其次，檢驗在野黨國會表現應以法案政策品質為重。

賴清德、蕭美琴本屆大選以得票數 558 萬票 (得票率 40.05%) 當選正副總統，至於總席次 113 席的第 11 屆立法委員選舉，則呈現三黨不過半局面，國民黨拿下 52 席 (含不分區 13 席)，成為國會最大黨；民進黨 51 席 (含不分區 13 席) 居次，民眾黨以不分區立委 8 席排名第三，無黨籍 2 席，其餘小黨全盤皆墨。

工會指出，民進黨這次大選明顯失去年輕世代的支持，未來執政 4 年若是無法洗刷這些負評印象，則恐陷入「雙少數執政」(少數民意支持、國會選舉席次未過半) 的泥沼，實非國家之福。

去 (2023) 年 11 月底，在全產總、全教總、全金聯、北市產總、高市產總等五大工會所舉辦的總統候選人「工」辦勞動政見發表會上，賴清德以民進黨總統候選人身分所發表的政見內容，有些仍僅理念口號，或是實問虛答。

工會表示，民進黨在這次大選之際，才在勞工團體不斷爭取下提出推遲已久的《最低工資法》草案，且立法內容亦無意傾聽來自民間社會的修改意見，朝野協商未果後就直接二、三讀表決了，顯現出執政黨對民意的漠視與作法的傲慢，讓勞工疑慮未來修法結果可能事與願違。

因此，五大工會嚴正呼籲，眼前勞工所關心的勞工退休年金改革、企業併購勞權、集體勞動三權、公正轉型等重大勞工議題的修法與政策措施，新政府確有必要認真檢討過去輕忽工會具體主張的態度，因為這將會是未來廣大勞工檢視其執政是否重視民意的重大指標之一。

至於在野黨方面，工會表示，國民黨及民眾黨雖在這次總統選舉敗北，但是選後前者躍升為國會最大黨，後者成為國會關鍵少數力量，均具有舉足輕重之制衡角色，也有嚴肅回應基層民意心聲的責任。

大選激情已經結束，五大工會進一步建議兩黨應將侯友宜、柯文哲當時以總統候選人身分所提出的多項勞動政見，透過國會修法及監督行政部門擬定政策，進而具體落實其相關政見。只要在野黨理性問政，攻防有據，4 年之後重整政治版圖並非難事。

以國內是否缺工及需擴大開放移工的問題為例，3 位總統候選人選前均有所回應；不過，據悉在相關業者及外國商會的施壓之下，選後政府將有可能做出針對旅宿業開放移工之決定，而無視勞動部先前表態應從國內擴大就業、優先保障國人就業的政策著手，坐實勞工過去質疑政府親資方的立場。

工會強調，為了凝聚社會共識、朝向共榮發展，包括修法提高雇主勞退提繳率、企業併購之勞工權益保障，以及如何解決勞保年金財源不足、醫護人力不足、警消等公教人員沒有完整勞動三權保障與薪資審議無基層代表、青年及特定產業低薪等問題，朝野政黨思考回應這些重大勞動政策及法案，均應考慮納入勞工參與機制且正視工會訴求。