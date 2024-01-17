國發會：地方創生育成村第四期進駐申請開跑 期限2月底 以中部民眾優先

地方創生文化遍地開花，為落實地方創生政策並帶動中興新村活化，國家發展委員會提供中興新村為進駐場域，地方創生育成村的進駐已進展至第四期，本次申請日期截至 2/29，並於 1/24 舉辦補助說明會。該政策由專業營運團隊協助國內有意投入地方創生之團隊駐村發展，推動輔導、募資、獎勵與成果推廣活動，逐步帶動人潮回流。

國發會表示，本期進駐對象鎖定以從事地方創生事業發展之團隊，不限區域或領域，但以中部（苗栗、臺中、彰化、雲林、南投）地區優先，以下述二種團隊類型為主。

地方創生執行團隊: 有意於推動地方特色產業創新、區域振興，以促進地方永續發展與帶動人口回流為目標之團隊。

地方創生支援團隊: 支援創生執行團隊，提供技術、服務、產品之團隊，以擴大市場及獨立發展為目標。

申請進駐項目分為「實體進駐」及「虛擬進駐」：針對實體進駐，提供專屬辦公室空間、公用空間、自造設備及享有輔導服務及獎勵補助資源，進入辦公室之總日數需達全程進駐日數 6 成以上。針對無專屬辦公室空間的虛擬進駐，團隊仍可使用自造設備、公用空間、享有輔導服務及獎勵補助資源。

中興新村地方創生育成村的進駐申請，請逕洽培力輔導組陳組長（049-2325936，E-mail：zrsi2021@gmail.com)

此外，進駐團隊可申請補助，補助說明會將於 1/24(三)14:00-15:00 於松四村落學堂舉行，對象包括育成村之實虛擬進駐團隊。本項補助最高 10 萬元，含括七大項補助內容：商業或營業登記費、參展或參賽等活動費用、產品試製或前測補助、專利搜尋檢索費用、通過商標獲專利之申請費用、參加外部訓練費用及辦理地方創生活動費用。補助請詳閱相關辦法申請：https://reurl.cc/Z9rVEQ。