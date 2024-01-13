賴蕭配守住執政權 三個理由漲多於跌 「信賴產業」有望短線慶祝行情

國內總統大選結果底定，由民進黨再度拿下未來 4 年執政權，台股交易員分析，首先，政經不確定感消除，其次，隨著上周中大型 AI 股整理後轉強，顯示市場對聯準會延後降息的預期反應漸緩和，第三，投信連 2 周大買超過百億元，整體看好本周行情表現是漲多於跌，尤其「信賴產業」包括半導體、AI、軍工、安控和通訊等有望上演短線慶祝行情。

從籌碼面來看，外資上周在集中市場轉為買超 50.4 億元，投信續買超 107 億元，顯然均押寶選後行情，主要賣超壓力來自自營商，賣超近 220 億元，使三大法人合計賣超 62 億元。

投信上周大買聯詠 (3034-TW) 近 14 億元，中美晶 (5483-TW)12.6 億元，創意 (3443-TW)、聯電 (2303-TW) 和廣達 (2382-TW) 均超過 9 億元，富世達 (6805-TW) 和緯創 (3231-TW) 均在 8 億元上下。

外資上周買超奇鋐 (3017-TW)、創意和廣達均超過 50 億元，緯創、世芯 - KY(3661-TW) 和緯穎 (6669-TW) 均逾 40 億元，技嘉 (2376-TW) 和台積電在 30 億元上下。

從投信和外資的買盤來看，台股交易員解讀，由於今年普遍被視為 AI 元年，AI 概念長多格局不變，中大型電子股屬穩盤指標，一旦整理後上攻，可視為大盤啟動新一波行情的訊號。

而總統大選結果出爐，民進黨候選人賴清德如民調預期勝選，交易員認為，相關政策概念股有望短線開高慶祝表態，如軍工、重電、綠能，反之須留意觀光族群恐有短壓。

永豐投顧從技術面分析，台股自 17900 點拉回到 17500 點，修正幅度不到 3%，但大大有利降低短期市場熱度，日 KD 從 80 直接降到 20，下探極深，已醞釀機會，有利短線反彈。

本周將公布的重要經濟指標，包括有 19 日美國 1 月密西根大學 1 年通貨膨脹預期、12 月成屋銷售，而國內大事則有 18 日登場的重量級法說台積電，以及 17 日台指期結算。