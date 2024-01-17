【熱門申購】最高潛在報酬率超過62%！1月份最新4檔可抽籤股票基本面報你知

證交所公告，17 日起有 4 檔新股申購可抽籤！包括兆豐金 (2886-TW)、耀登(3138-TW) 進行上市增資，鉅陞 (5529-TW) 上櫃增資，玖鼎電力 (4588-TW) 則將於月底上市掛牌，其中耀登中籤 1 張有望獲利 3.1 萬元，玖鼎電力抽中 1 張也可現賺約 2.84 萬元，有興趣的投資人把握機會參與這波股票申購，替自己加點年終獎金。

股票抽籤 1：兆豐金 (2886-TW)

本周股票抽籤名單中，以官股龍頭兆豐金 (2886-TW) 罕見發動現增最受投資人關注，申購期間落在 1 月 17 日至 1 月 19 日，後續將於 23 日公開抽籤、31 日撥券。每股申購價 33 元，以昨日收盤價 38.6 元換算，抽中價差約 5600 元。

兆豐金做什麼的？獲利概況快速看

兆豐金近日公布 2023 年獲利，全年稅後盈餘 332.38 億元，年增超過 8 成，累計全年 EPS 2.37 元，穩坐官股金控獲利王。子公司銀行、證券、票券均有獲利，僅產險虧 14.67 億元。

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股票抽籤 2：玖鼎電力 (4588-TW)

智慧電表大廠玖鼎電力 (4588-TW) 初上市普通股承銷案，17 日起將以每股 45.88 元公開申購，並於 23 日公開抽籤，預計 29 日掛牌上市。以昨日興櫃收盤價 74.6 元計算，投資人抽中一張有望現賺 2.8 萬元，潛在報酬率達六成以上。

玖鼎電力做什麼的？獲利概況快速看

玖鼎主要有三大業務，包括智慧電網、電力監控設備以及電能管理系統。而它的資本額 3.89 億，市值 29.03 億，掛牌年數 1 年。玖鼎電力 2023 年 Q1~Q3 合併營收 8.3 億元，累計 EPS 3.17 元，超越 2022 年營收 7.15 億元與 EPS 2.73 元，隨著台電智慧電表需求增加，玖鼎 2024 年營收有望再創新高。

股票抽籤 3：鉅陞 (5529-TW)

營建股鉅陞 (5529-TW) 也是 17 日起為期 3 天申購，同樣是 23 日公開抽籤、31 日撥券。每股承銷價 13.7 元，以昨日收盤價 19.55 元換算，價差 5850 元，潛在報酬率約 43%。

鉅陞做什麼的？獲利概況快速看

鉅陞前身是「志嘉建設」，鉅陞集團於 2021 年入主後改成現名，其資本額 6.88 億，市值 13.46 億，掛牌年數 28 年。2023 年累計營收 1.47 億，年減 9.1%。

股票抽籤 4：耀登 (3138-TW)

射頻天線廠耀登 (3138-TW) 同樣是 1 月 17 日至 1 月 19 日申購，23 日公開抽籤、31 日撥券。每股申購價 120 元，以昨日收盤價 151.5 元估算，抽中一張可賺約 3.1 萬元。

耀登做什麼的？獲利概況快速看

耀登資本額 4.68 億，市值 70.67 億，掛牌年數 3 年。其 2023 年累計營收 17.8 億，年增 2.5%，創歷史新高。隨著 AI PC 熱潮來襲，耀登有望搭上筆電市場換機潮，帶動筆電天線業務成長機會，且越南新廠已建置完成，產能可滿足市場需求，後市值得觀察。

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