裕隆充電漫遊平台技術 有望獲騰越導入新加坡

裕隆集團移動服務事業群旗下裕電俥電組團參訪新加坡，裕電俥電今 (19) 日表示，與戰略合作夥伴新加坡地鐵公司 (SMRT) 旗下騰越公司 (Strides) 及充電站營運商 ChargEco，未來可望加強合作 eMaaS 生態圈、充電漫遊平台。

裕電俥電指出，因新加坡正全力建置充電站，騰越目前以發展充電服務為主要目標，而裕電俥電在台灣正發展充電漫遊平台，解決車主須下載多個充電服務營運商 APP 的痛點，騰越對此表達高度興趣，有機會導入新加坡。

裕電俥電以技術顧問角色，與騰越及其組成的充電聯盟 ChargEco，於 2021 年合作取得新加坡公共停車場站充電樁建置標案，在 369 個停車場提供電動汽車充電服務，目前已順利建置 200 樁，該聯盟預計明年底前，完成超過 1000 個電動車充電站。

裕隆移動服務事業群總經理林群盛表示，騰越具營運大眾運輸系統的豐富經驗，雙方的業務性質非常相似，對建構 eMaaS 電動車移動服務生態圈也有共同理念，期望透過更多交流，可以在各自擅長的領域進一步合作。

此次裕電俥電參訪團也特地取經新加坡在 eMaaS 生態圈服務的做法，將加強布局即將交車的納智捷 n7 電動車充電服務、LINE GO 電動計程車隊、格上電動車租賃出行服務等發展。