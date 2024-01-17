〈台股盤中〉台積電孤木難撐 再重挫百點回測季線

美股三大指數收黑，台股今 (17) 日上演股匯雙殺，儘管台積電 (2330-TW) 法說前力守紅盤，但在台塑四寶、金融股等拖累下，以及中小型股下挫，指數開低走低，一度大跌百點，最低至 17237 點，回測季線。

櫃買指數今日同步震盪走低，最低至 229.87 點，跌幅近 1%，其中，半導體與光電最弱勢，跌幅超過 1%；電子通路、電腦周邊與電子零組件則逆勢抗跌。

電子股方面，台積電將召開法說會，股價在盤上震盪，相關半導體設備廠喊衝，逆勢衝高，包括萬潤 (6187-TW) 強漲逾半根停板，天虹也有超過 5% 漲幅；蔚華科、弘塑、帆宣、意德士、辛耘、家登等表現不俗。

反觀聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 都在盤下震盪；台達電下跌 2%，聯電、日月光投控、華碩、聯詠賣都相當沉重。

市場再度關注 AI 晶片未來需求，輝達 (Nvidia) 與超微 (AMD) 股價周二雙雙大漲，AMD 更猛噴 8%，激勵相關概念股逆勢走高，散熱廠雙鴻、健策、奇鋐漲幅約 2%，穎崴、緯創、廣達、祥碩、微星均相對抗跌。

日本能登半島大地震浮現後續效應，被動元件廠有望迎來轉單，國巨開高走低，鈞寶強漲超過 8%，華容、臺慶科、千如、年程、九豪、信昌電等都力守盤上。