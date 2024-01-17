〈台幣〉股匯雙殺 貶逾1角摜破31.5元關卡 探逾1個月新低

台灣大選過後，台北股匯近來遭遇雙殺，外資大舉賣超台股並匯出，新台幣兌美元歷經昨 (16) 日重貶 1.77 角後，今 (17) 日持續走弱，早盤貶逾 1 角，摜破 31.5 元重要心理關卡，下探逾 1 個月來新低；台股賣壓出籠，一度挫逾百點，失守 17300 點關卡，回測季線支撐。

國際美元轉強，外資擴大匯出力道，新台幣兌美元匯率跌跌不休，前 2 個交易日已經狂貶 2.63 角，今天以 31.45 元開盤後，隨著美元買盤湧現，最低來到 31.512 元、驟貶 1.2 角，呈現連續第 4 個交易日走貶，2024 年開年迄今，累計貶值多達 6.57 角。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，目前美國距離實現 2% 通膨目標「很近」，但在確定通膨可持續降溫前，Fed 不應倉促降息，使得投資人對美國聯準會 (Fed)3 月降息的預期進一步降溫，帶動美元指數 16 日攀升至一個月高點，10 年期美債殖利率亦升至 4.067%。

匯銀人士表示，美元展開強彈，加上台灣總統大選落幕，兩岸、中東地緣政治風險增溫，外資資金快速撤退、回流美元，態度轉趨保守觀望。

面對新台幣貶勢劇烈，中央銀行罕見對外信心喊話，強調雖外資資金持續流出，惟新台幣匯率比起主要亞幣，走勢仍屬相對穩定，會密切注意資金進出情形。

觀察主要貨幣今天對美元表現，新台幣早盤貶值逾 0.3%，韓元、人民幣同步走貶，新加坡幣及日元則小幅走揚，亞幣互有升貶。

根據央行統計顯示，今年以來截至 16 日下午，韓元累計貶值 3.29%、日元貶值 3.25%，新台幣累計貶值 2.09%，新加坡幣貶 1.38%，人民幣貶 1.27%，越南盾貶 1.13%，顯示熱錢正在離開亞洲，偏好回流美元。