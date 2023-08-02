友通上半年純益年增12% 邁達特倍增創新高

佳世達 (2352-TW) 集團成員半年報相繼出爐，工業電腦廠友通 (2397-TW) 上半年稅後純 2.23 億元，年增 12%，每股純益 1.95 元。邁達特 (6112-TW) 稅後純益 3.83 億元，年增近 1.1 倍，每股純益 2.03 元，創歷史同期高。

友通第二季營收 37.61 億元，季減 1.5%、年減 2.7%；毛利率 20.7%、年減 1.2 個百分點、年增 0.4 個百分點；營益率 3.3%，季減 1.9 個百分點、年減 1 個百分點，稅後純益 9760 萬元，季減 22.2%、年減 15.4%，每股純益 0.85 元。

累計友通上半年營收 75.81 億元，年減 2.2%、毛利率 21.3%，年增 2 個百分點、營益率 4.3%，年增 0.3 個百分點。友通表示，第二季受全球通膨、美國升息及中國復甦力道不如預期等影響，整體表現略微降溫。

不過，友通表示，經過幾季積極去化調節後，公司庫存已降至相對健康，客戶端庫存水位也在持續下降，相關風險陸續排除後，後續營運將可望逐步回歸正軌。

達邁特第二季營收 35.73 億元，季增 5.1%、年增 17.9%；毛利率 14.5%、季減 0.5 個百分點、年增 0.5 個百分點；營益率 4%，季減 1.1 個百分點、年減 0.4 個百分點，稅後純益 1.63 億元，季減 25.7%、年增 67.8%，每股純益 0.87 元。

邁達特表示，第二季受惠得益多方佈局與穩健管理效益，帶動業績成長，累計上半年營收 69.74 億元，年增 19.2%、毛利率 14.7%，年增 1 個百分點、營益率 4.5%，年增 0.6 個百分點。

展望下半年，邁達特認為，鑑於地緣政治局勢不穩之風險，以及資安即國安等政策，將持續衝刺企業雲端異地備份備援服務、雲地整合、混合雲與多雲部署。