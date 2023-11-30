〈醫療科技展〉佳世達醫材、藥局小艦隊成形 雙引擎推升醫療事業喊衝

佳世達 (2352-TW) 醫療事業群總經理楊宏培表示，未來醫材、藥局都將會擁有各自的小艦隊，將成為推升業績成長的雙引擎；而在本屆醫療科技展中，佳世達也首度亮相全新的超音波探頭技術 QMUT。

楊宏培表示，目前佳世達醫材最大海外市場就是泰國，包括醫用耗材、智慧手術室整套解決方案，接下來將往越南、印尼等地的擴大布局。另一方面，手持超音波取得歐盟 MDR 後，已經開始交貨給德國客戶，明年也將出到英國、義大利。

藥局方面，楊宏培指出，今年取得諾貝爾 (6844-TW) 丁丁藥局，目前全台擁有 92 店，接下來除了將持續整合區域性藥局，也會跟同集團的助聽器品牌虹韻整合，以店中店方式創造效益外，後續將擴大居家照護、長照等服務。

楊宏培認為，佳世達集團是個大艦隊，但目前無論醫材還是藥局，都慢慢形成各自的小艦隊，未來除了追求有機成長外，也會持續透過併購壯大規模，打造醫療事業雙引擎。

AI 應用上，楊宏培表示，疫情與 AI 加速催化全球 AI 智慧醫療的浪潮，佳世達醫療艦隊透過投資與整合，將各個健康、醫療現場逐步導入 AI 與智慧化，包括 AI 牙科、AI 健康管理、AI 復健、智慧手術室、智慧照護與精準醫療。

佳世達今年醫療科技展集結 16 家關係企業，展示智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材與醫療服務四大領域、共 15 項主題的最新產品與服務，其中，結合友達 (2409-TW) 面板技術，開發全新的電容式超音波探頭新技術 QMUT 首次亮相。

佳世達看好，與傳統探頭相比，QMUT 降低雜訊干擾與 1.7 倍的影像資訊量，可幫助醫師精準快速判讀超音波影像，增進看診效率；而好彎曲的特性，未來將發展為超音波探頭貼片，突破醫療空間、時間限制，應用在更多元的醫療場域。