股債ETF受益人單周增13.7萬人 00919、00937B登人氣王

今年處於暫停升息環境，股債 ETF 各擁投資契機，根據 1 月 12 日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，債券 ETF 受益人最新一周增加 22561 人，台股 ETF 受益人增加 11 萬 5429 人，合計共增 13 萬 7990 人，其中，群益台灣精選高息 (00919-TW)、群益 ESG 投等債 20+ (00937B-TW) 兩檔各居股、債 ETF 人氣王。

進一步觀察，最新一周台股 ETF 增加最多的前五名清一色都是高息型，而債券型 ETF 前三名則是以 20 年長天期債相對受歡迎，再以單檔來看，00919 近一周增加 2 萬 9058 人，居 144 檔股債 ETF 之冠，榮獲最佳人氣王。債券型 ETF 方面則是以月配型的 00937B 增加 7519 人登上人氣王，值得一提的是。

群益投信表示，由於 ETF 具備交易便利性和稅負低廉的優勢，因此熱度不減，指數型商品的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢，訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息 ETF 以及升息末端受惠程度高、信評也高的長天期美債 ETF，有望既享息收，又能掌握資本利得。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，總統大選選舉結果出爐，賴蕭配獲得當選，但國會並未過半，成為三黨不過半的態勢，整體是符合市場的預期。執政黨呈現少數政府的狀況，預料在屬於國家級的政策，例如半導體、國防工業、能源議題等相關政策之方向不會有太大的轉向，整體而言，選後將回歸基本面表現。

謝明志進一步指出，市場高度關注的聯準會政策，將隨著 CPI、PPI 趨勢向下的過程中，可望期待降息來臨。大盤在選後仍將進行區間震盪整理，可伺機等待大盤回檔之際，建議可採取逢低買進策略。

群益 ESG 投等債 20+ ETF 經理人曾盈甄表示，隨著升息循環將步入尾聲，未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將有利債券價格走升，而存續期間長、利率敏感程度較高的長天期債受惠程度大，資本利得空間將較短天期更加可期。

其中，重視 ESG 經營之企業所發行的長天期 BBB 投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂，BBB 級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，殖利率近 6.6%，此外，長天期債在利率將迎拐點下的受惠程度也更高。