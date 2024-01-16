2024迎金龍 檢視投資標的正逢時 首重戰略性資產配置

展望 2024，在金融市場充滿不確定性的環境下，不僅是高資產客群需重新檢視未來一年的投資目標，針對一般投資人，如何進行正確的資產配置亦至關重要。法國巴黎銀行提出「戰略性資產配置」的投資建議。

戰略性資產配置的投資策略：首先鑑別關鍵的宏觀轉折點，捕捉 12 個月內主要資產類別的正向趨勢，根據客戶的風險和收益情況，為多元化的投資組合設定長期方向。

投資策略團隊的投資期限為 12 個月，根據資產類別、投資主題、地理位置、產業領域及其他因素，為法國巴黎銀行財富管理的客戶制定投資建議。研究顯示，隨著時間推進，資產配置仍是多元資產投資組合的主要驅動力，相較於選股或貨幣避險更為重要。在 12 個月的投資期限內進行有效的資產配置，可以透過鑑別關鍵資產類別趨勢和總經轉折點，並以嚴謹的方式實現風險調整後的超額報酬。

一方面，法國巴黎銀行財富管理在發布的投資建議中將目光聚焦在股票、政府債券、公司債券、和另類資產等的主要上升趨勢，如此一來，就能透過掌握這些上升趨勢以提高客戶投資組合的長期報酬。

但另一方面，也需在投資期限期間積極為客戶進行風險管理，尤其是在必要時給予更謹慎的建議，這通常發生在關鍵的宏觀轉折點，例如經濟衰退、重大地緣政治事件，甚至是嚴重的金融壓力時期。實際上，避開資產類別的下行趨勢以降低投資組合損失即與掌握資產的上升趨勢同樣重要。

全權委託投資組合管理：以 6 個月至 1 年為期限，制定資產配置和投資產品選擇決策，將投資組合績效最大化，全權委託投資組合管理涵蓋一系列不同風險程度的委託服務。這些風險程度與資產權重有關，從風險較低的資產（現金或債券）到風險較高的資產（股票），而法國巴黎銀行財富管理將根據客戶期望的風險程度來調整每類資產的權重。

透過全權委託投資組合管理，客戶可委託投資組合管理團隊對其投資組合進行分析，選擇最佳投資標的並持續追蹤。

投資組合經理的目標是透過資產配置（資產類別、國家和債券存續期）和選擇標的（股票、基金和債券）來超越戰略基準，而這些決策分為三種類型：減持（underweight）、持平（in-line）、或增持（overweight）不同資產的權重。

舉例來說，若相信股票的表現將超越其他資產類別，那投資組合經理將相對增加該資產類別的比重。若投資組合經理的判斷是正確的，就股票而言，該委託將在基準報酬之上獲得超額報酬。這就是法國巴黎銀行財富管理所指的戰略資產配置，因為與戰略基準相比，此一決策的期限較短（6 個月至 1 年）。