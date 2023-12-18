因應中方認定貿易壁壘 經部：不會在經貿談判前自掀底牌

中國 15 日宣布，認定台灣對中國的貿易限制措施構成貿易壁壘，外界質疑，政府面對中方貿易壁壘調查沒有因應作法，對此，經濟部今 (18) 日再次強調，中國單方面模糊方式宣布貿易壁壘，世界上沒有國家會在經貿談判前自掀底牌，把各項準備公告周知。

經濟部表示，中國單方面模糊方式宣布貿易壁壘情況下，我方除了持續表達願與中國在 WTO(世界貿易組織) 架構下對話外，也持續做好各項政策工具盤點及準備。

針對外界認為 ECFA 與 WTO 不同機制一事，經濟部說明，兩岸 ECFA 也是本著 WTO 原則所訂的合作機制，並且也有通知 WTO，並沒有不同機制的問題。我國 WTO 代表團也有在 2011 年 5 月 6 日致函 WTO 秘書處，就 ECFA 向 WTO 進行早期通知，說明 ECFA 已於 2010 年 6 月 29 日簽署、同年 9 月 12 日生效。

經濟部表示，我方向來主張兩岸經貿維持現狀對雙方都有利，但全球目前都高度關注經濟脅迫議題，以剛結束的台美 EPPD 對話為例，台灣也跟國際友盟國家，共同就經濟脅迫議題等共同關切議題進行深度討論，並就未來合作及加強資訊共享等面向廣泛交換意見，為移轉與降低風險做好準備。

經濟部再次強調，為因應對岸非經濟性的政治風險，已與自行車、工具機及機械、手工具、螺絲扣件、鑄造業、紡織、塑膠及橡膠等產業密切溝通座談，提供各項問題協助，並備妥相關政策工具，以確保相關業者權益。兩岸均為 WTO 的成員，雙方貿易爭議問題應在 WTO 架構下協商，不應單方面自行認定貿易爭端。