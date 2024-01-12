2024總統、立委選舉明登場 台電動員近3000人待命

2024 總統及立法委員選舉將於明 (13) 日舉行，為確保投開票作業順利進行，台電已成立應變小組，並動員近三千人進駐待命，台電將在選舉期間密切掌握供電情況，若有突發停電事件，將立即派員協助排除故障。

台電表示，因應此次大選，總計動員 2981 人待命搶修，且台電將派員進駐各選務機構及各變電所等重要供電設施，以就近處理突發狀況。另為維護選舉期間供電穩定，台電已針對中選會、各縣市選務中心及投開票所之線路設備加強維護，包含運用紅外線攝錄影像熱分析儀等檢測設備巡視監測配電線路，並將於今明兩日全面暫停全國計畫性工作停電。

台電指出，除了強化用戶端線路設備維護，公司營運中的電廠也將加強警戒運轉，維持各發電機組穩定供電。另外，台電在各選務機關也備妥各型發電機待命，並已通知各地方縣市政府選舉委員會加強檢查及維修各投開票所屋內自備線路設備、備妥不斷電系統 (UPS) 與緊急發電機等設備，台電已派員到中央及地方縣市政府選舉委員會協助進行以上設備壓力測試，確保功能正常運作。

為因應選前活動場所與投票當日各選務場所的突發狀況，台電今日起將派員進駐候選人造勢場所應變，明日更將進駐中選會與地方縣市政府的選務中心直至計票結束；同時，也將派員於各地計票中心協助處理該地區與轄下各投開票所的緊急停電事故，確保選務工作順利進行。