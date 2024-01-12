〈房產〉全台個人房地合一稅395.3億創新高 台中市7連霸稅王

根據最新房地合一稅收統計，2023 年全年個人房地合一稅收 395.3 億元，稅收再創歷史新高，反映過去一段時間房價、地價大漲，短期交易帶動稅收成長，而主要都會區之中，又以台中市稅收 78.7 億元居冠，蟬聯個人房地合一稅收王，同時也是 7 連霸。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收增加關鍵包括 2016 年以來房地產的價格大漲，同時每年適用房地合一稅的案件量變多，推估從 2016 年後買進，每年約 30 萬棟的移轉量，則 2016 後到現在已經累計有 240 萬戶，出售時可能會面臨房地合一稅，且未來適用房地合一稅的只會越來越多，且預售換約也納入房地合一稅收範圍，因此出現即使移轉棟數衰退，但房地合一稅收卻創新高的現象。

根據財政部統計資料庫資料顯示，個人房地合一稅年年攀升，2018 年僅 27.9 億元，2021 攀升到 245.7 億元，2022 年更一舉衝高到 382 億元，2023 年則寫下歷史新高的 395.3 億元，反映適用房地合一的件數越來越多，同時房價大漲也帶動稅收增加。

以區域來看，台中市雖然不是交易量最大的區域，不過卻是稅收最高的區域，已經連續 7 年都是房地合一稅收王，去年個人房地合一稅收飆高到 78.7 億元，已經接近全國 2 成的占比，主要因為台中地區房價漲幅超越雙北市，同時也是交易量活絡的區域，同時推案量也大，預售換約也要繳交房地合一稅，因此房地合一稅收居高不下。

第二名則是交易量最大的新北市，去年個人房地合一稅收 65.5 億元，第三名是高雄市的 50.3 億元，前三名分別都是北中南重要的都會區，稅收最少的是台南市的 33.7 億元，房價最高的台北市稅收 43.4 億元。

曾敬德表示，近年房價大幅上漲，出售時容易有高額的房地合一稅，屋主應該提前做好節稅規劃，要符合相關規定，另外，國稅局也發現有個案虛灌裝潢費用方式逃漏稅，民眾也要保留好相關單據、裝修契約、金流等資料，合法節稅。