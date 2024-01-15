【總經焦點】貨幣政策態度鷹鴿交錯，點陣圖預估降息三碼！一文掌握最新焦點

一、上週盤勢與本週大事 - 2024 CES 展盛大登場，AI 技術及相關應用榮登主角

1. CES 展盛大登場，聚焦 AI 技術及相關應用

美國消費性電子展 (CES) 在 1/10-12 登場，今年展會的亮點無非就是 AI，從晶片到應用端，無一不是 AI 的主場，AI PC 更是今年科技焦點，今年 CES 展聚集了超過 4000 家科技廠商參展，展覽規模更勝以往，預期將會吸引 13 萬人觀展。

2. 美國 12 月 CPI、PPI 數據公布，CPI 意外上行

美國勞工局最新公布的 CPI 數據顯示，12 月 CPI 上升至 3.4%，繼上非農就業數據超乎預期成長之後，通膨又再次高於市場預期，在數據公布後，美國公債殖利率與美元小幅上升，晚間還需持續關注 12 月 PPI 數據。

二、Fed 利率決議焦點彙整 - Fed 態度由鷹轉鴿，首次談論降息話題

在 12 月的 FOMC 會議上，所有委員一致決議不再升息，政策利率區間同樣維持在 5.25% - 5.50%，但仍會持續減少央行目前所持有的美債及抵押貸款支持證券 MBS，每年大約會減少 1.1 兆美元的金額。

本次會議聲明中，很明顯的能夠看出 Fed 態度已經由鷹轉鴿，對於通膨的看法，從「通膨依舊處於高位」調整成「通膨在過去一年有所放緩」，對於目前經濟狀況的描述，也從上次會議的濟活動在「第三季以強勁速度擴張」轉變為「第三季經濟的強勁增長已經放緩」，並且會後 Powell 終於首次表態認為不太可能再升息，也開始談論起明年降息的話題。今年最後一次的 FOMC 會議，可以說是正式地為一年多以來的升息進程畫下句點。

三、美國經濟現況 - 就業市場緩解，2023 年第四季經濟開始降溫，服務業成長動能趨緩

隨著升息的結束，接下來市場關注的便是聯準會何時會開始降息，在討論未來利率政策走向之前，我們先來檢視一下美國的通膨與經濟狀況，畢竟聯準會在評估降息時間點時，會深受經濟與通膨的表現所影響。

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